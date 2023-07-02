凍漲18年後首度鬆綁…多買一本書都不夠的學費調漲 能讓台灣高教打國際賽？

每年國內民眾討論著世界大學排名，沒看到的是台灣高教實力快比不過歐美中！今年通膨年，當西方國家紛紛調漲學費，連中國大學也跟進，反觀台灣18年「凍漲」後，今年鬆綁學費調整幅度，竟連一本教科書都買不起。為何台灣高教正因此掉入下流陷阱？

隨著9月的新學期即將到來，包括美國、澳洲、英國，甚至是對岸的中國等地的大學紛紛宣布將自新學期起調漲學費，將辦學的成本反應在學費上。其中，英國牛津大學將調漲13.41％、澳洲墨爾本大學調漲7.11％、美國哈佛大學也有3.06％的調漲。令人望其項背的，中國公立大學學費調漲幅度最高54％，若以排名前十大的上海復旦大學來看，將調漲學費25.23％。

反觀台灣，大學學費已經有18年都沒有調漲。今年教育部雖然首度鬆綁，但鬆綁的幅度僅有0.53％，也只有國立中正大學、國立聯合大學、南亞技術學院及南開科技大學等4所大學提出申請。換算下來，每學期學費最多調漲159元至265元，以目前教科書價位來看，可能連一本書都買不起。

調不多還要被羞辱，乾脆不申請

今年好不容易鬆綁的學費調漲申請，為什麼只有4所學校提出？是否正因這0.53％的學費調漲天花板，讓我國大學龍頭國立台灣大學，連申請都不想申請了呢？

大學問網站執行長魏佳卉直言「不能漲學費太可憐了」，分析大學不想送件調漲學費的理由，覺得能調的不多，又要準備許多資料，甚至被羞辱，這恐怕才是多數學校的心聲。

放眼對岸，以調整幅度不算大的上海復旦大學為例，學費調漲25.23％換算下來是人民幣1640元（約新台幣約7085元），至少算是有感的增加。

事實上，中國對高教的重視反應在經費上，今年不僅開放各省市自行調漲大學學費，同時，政府投入在公立大學的預算也創歷史新高。也就是說，學校除了有學費調漲的大把挹注外，還可以從政府那獲得大筆經費補助。

大學排名與高教經費息息相關

以上海復旦大學來看，今年獲得的教育經費有178.69億人民幣（約新台幣767億元）。

排名第一的北京清華大學更是驚人，獲得的預算有410億人民幣，是上海復旦的2.3倍以上。排名第二的浙江大學拿到309億人民幣、第三的上海交通大學也有265億人民幣。北京大學拿到222億人民幣，合計獲得超過200億人民幣的補助的有4所大學。

獲得補助超過150億人民幣的則有中山大學、上海復旦大學、山東大學、同濟大學、武漢大學等5所。獲得超過百億人民幣的合計有11所。擠進百億俱樂部的學校就有20所。

然而，台灣大學2023年政府資金投入、學費收入及各種業外收入等總收入，全部加總也只192億元，僅有北京清華大學（1760億元）的1／9。

解套大學收入需從法規著手

魏佳卉以2023年《英國泰唔士高等教育》世界大學排名（THE - Times Higher Education）做比較，北京清華大學抵名第16名、上海復旦大學第51名、台灣大學排名落後到187名。由此可見，世界大學排名與高教經費投入息息相關。

高等教育有6大經費來源，包括學雜費、推廣及產學合作、受贈收入（捐款）、投資附屬機構收入、利息收入及國家補助。

這些經費，直接影響校內養才與留才的資源。過去10年，台灣已經有不少的大學教授、副教授被中國挖角，其基本起薪都有20萬人民幣（約新台幣85萬元）。

國立中正大學校長馮展華則指出，目前大學學費是配合國家政策，對特色大學來說，經費多寡，常是持續發展特色大學的關鍵。

以國外來說，很多私立大學發展得比公立好，關鍵就是學費沒有受限。此外，大學也是支持地方發展產業重要的助力，新竹能發展成高科技產業重鎮，靠的是清大及陽明交大。嘉義目前要發展科學園區及6個工業園區，不僅需要人力，還需要高級人才。

無論如何，魏佳卉直指，高等教育投資是國力投資，對世界各國而言是十足的軍備競賽。2023年我國高教預算為1036億元，短期內要增加高教預算有難度，必需從法規上鬆綁，擴大大學收入來源，學費調漲，確實是立即可行的辦法之一。

圖／中國大學百億俱樂部。 遠見記者胡華勝／製表

（本文出自2023.06.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）