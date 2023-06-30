弱勢學生午餐沒著落...南投暑假發愛心餐券 偏鄉採購食材送學童
暑假今天開始，家境弱勢學生多了午餐問題，南投縣政府編列預算，對需要受祝學生提供餐券，每天60元讓學生可以到便利商店購買午餐。但許多偏鄉學校連商店也沒有，就由學校採購一周食材，讓學生帶回家中烹煮，不用擔心暑假期間餓肚子。
南投縣國中小、公立幼兒園營養午餐全部免費，縣府使用砂石疏濬資源開發基金長期供應，受惠師生7.4萬人，每年總支出約3億元。去年物價上漲明顯，為維持午餐品質，每人每餐增加7元，讓學生吃得營養健康。
南投縣教育處長王淑玲說，經濟弱勢學生平常在學校有營養午餐，但暑假期間午餐成了學生新問題。為了讓學生不用煩惱，縣政府補助弱勢學生午餐費用，每餐補助60元，對象包括低收、中低收、家庭因素，由導師認定，盡量寬列資格。
教育處已經在暑假前完成統計，共提供經費678萬餘元，補助學生3118人，由學校發給餐券，讓學生就近到便利商店等選購午餐。
有的學校因為地點偏遠，附近沒有商店，例如位在力行產業道路的發祥、力行國小，光是車程到仁愛鄉公所就要兩個多小時，則由廠商供應一周的午餐食材，讓學生帶回家烹煮，讓學生暑假在家也能安心用餐。
南投縣社勞處長林志忠說，針對弱勢家庭縣政府也有食物銀行援助計畫，配合學校提供學生暑假援助，包括餐食、食物及物資3項，在烏溪線、濁水溪線各設立一處據點，由學校根據學生家庭狀況發給，只要憑券就可兌換食物，並無時間限制，突發家庭事故的學生也可隨時由學校幫忙申請。
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