雙語政策 文教基金會民調：6成民眾憂學生程度Ｍ型化

草根影響力基金會今天公布「民眾對蔡政府教育政策看法」民意調查，逾六成的民眾擔心推動雙語政策後，恐導致學生程度M型化，且以英文上課並於各種課程內推動雙語，將導致英文程度不好的學生壓力更大、學習成效更差。

根據草根影響基金會問卷統計，達65%的民眾認為我國雙語師資不足，僅16%民眾認為充裕；另有高達64%的民眾同意雙語政策會讓英文程度不好的學生壓力更大、學習效果更差；62%民眾則同意現行雙語政策將導致學生程度M型化。

台灣大學人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，現在科技發展快速，很多設備都具備同步翻譯的功能，可於雙方面對面溝通時精準快速的翻譯外語，面對科技發展，政府應該思考學生究竟要花多少時間學習外語；再者，以全英語教學是將英語用以決定一個人的前途，部分語言能力較差者，可能一開始就先放棄。

台師大英語系退休教授周中天也表示，許多推崇雙語政策者以新加坡作為範例，但根據統計，新國2010年新國五成民眾在家仍使用華語等母語溝通，但到了2020年，僅剩下不到四成。

周中天說，新加坡案例正象徵外語確實可能影響到本土語言續存，政府不應再存有兩者能並存的幻想。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則表示，國家語言發展法、雙語政策都跨過108課綱執行，政策一直加疊，學生的壓力顯然沒有減輕。且城鄉在辦學資源上仍有落差，如都會區能開設較多雙語課程；偏鄉卻很難做到，值得教育界省思。

此外基金會調查也指出，39%的民眾認為新課綱上路後學生壓力變大，另54%的民眾也認為準備學習歷程檔案對資源不多的學生不公平；高達40%的民眾則認為新課綱教材去中國化嚴重。

草根影響力基金會呼籲，從新課綱多元選修、自主學習乃至大學申請入學資料等，應再重新檢視和修正。

草根影響力基金會電話民調期間為今年5月29日到6月2日，共計1111位有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負2.9個百分點。