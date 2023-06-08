護國神山台積電底下出現土石流 教改論壇：新課綱弱化基本學力

新課綱上路至今四年，學科必修學分減少，卻傳出不少大學生基礎學科明顯弱化。教改論壇今天召開記者會，有學者指出，護國神山台積電底下已經出現土石流，更批評當今教育改革本質是「政治凌駕專業」，想改的問題沒解決，新問題又不斷發生。也有學者分享，現在大一教普通物理，已經無法從高三知識延伸，甚至要從國三程度開始複習起，放棄學習狀況更逐年增加，儘管有補救教學、暑假重修，也很難提振學生的學習興趣及信心。

20年前有超過百位大學教授、院長連署，共同發表「教改萬言書」，希望終結時任中研院長李遠哲領軍的十年教改亂象，教改論壇召集人、政大教育系教授周祝瑛表示，當年四大訴求亂象依舊存在，少子化衝擊下影響更大、亂象更明顯，嚴重腐蝕國本，呼籲各大總統候選人看見訴求，重新思考教育大計。

教改論壇今也提出四大改革方向，包含108課綱有待調整、人才培育的新方向、AI時代教育要旨、教育品質再提升，並從中開展十大議題訴求，尤其118課綱正在修訂研議中，更關注課綱未來發展。

台大名譽教授黃光國表示，2003年曾出版「教改錯在哪裡？」一書，他表示，事隔20年後卻發現幾乎沒有改，就他觀察，現在的教育改革本質是「政治凌駕專業」，想改的問題沒解決，新問題又發生，民粹跟政治勢力凌駕持續在教育之上。

中山女高退休教師段心儀表示，新課綱上路，每年影響百萬名學子，才上路4年卻已問題重重，逐步侵蝕學子的競爭力。她也說，新課綱問題還沒解決，118課綱卻已在著手，甚至要進一步解構知識、培養素養，恐導致學科知識更加零碎。

段心儀說，新課綱刪減國英數必修學生，自然科更僅剩一半，降低學生基本能力，弱化競爭力，導致高科技半導體到大學合作成立半導體學院，除了學分減少，又有素養命題，卻把各科搞得像閱讀測驗。

另外，學習歷程檔案耗時、費錢又效果不彰，更衍生階級分化與家長焦慮，當學生把檔案委外處理，導致沒財力的學生，競爭力是落後的，甚至很多大學個人申請根本沒在看檔案。她也提到，現金品德教育失落，學校霸凌問題越來越嚴重、詐欺、性騷跟道德教育失守仍有一定關係。

國立竹山高中應屆畢業生劉融諭表示，學習歷程檔案設計之初，是希望減輕學生壓力、增加資料真實性，實務現場卻與升學制度掛鉤，甚至有師長將檔案外包，與原先理念背道而馳，學生一入學就要選定志向、思考科系，高三選填校系變成討好與迎合，若高三發現志趣改變，也會有檔案不敢上傳、做白工的情況。

「不清楚台灣教育要帶我們去何方」劉融諭坦言，新課綱課程安排讓人壓力變大，例如化學科必修少很多，少的內容全部填去選修，有些學校甚至高三下學期一口氣教三冊選修，用更少的課程，要上更多內容，反而讓學生壓力大、學習效果不彰。

台師大名譽教授吳武典提出「育才三害」應邁向「育才三要」。三害包含少子化、廣設大學、政策錯誤；三要包含重修108課綱、大學重新定位、培養術德兼修的真人才。他表示，新課綱不該本末倒置，應強化中小學基礎學科，不該工具性只服膺升學，並強化文化素養，扎根通識或核心素養教育。

他也說，大學定位也應擺脫「學位補給站」的窠臼，培養專家，也要培養文理兼修的通才，並拔尖創新人才，加強多元彈性的資優教育，否則新課綱使得台灣科技人才缺口不斷擴大，已讓「護國神山台積電底下出現土石流」；第三則讓品格回流，提升國民文化素養，提拔創新人才必須具有悲天憫人的胸懷，不該理盲濫情、培養術德兼修的「真人才」。

長庚大學副教授邱韻如表示，自己任教工學院大一普通物理長達20餘年，見證學生程度由興到衰，尤其自然科學分數驟降，又因學測在寒假，導致高三無法完整學習，甚至高三上停上進度，高三下的社區高中又僅個位數考生參加分科測驗，根本無心學習加深廣課程，高中老師要上課簡直是在修練。

邱韻如也說，學生若物理、化學有一至二堂課跟不上，基礎學習無法深耕，放棄學習狀況更逐年增加，儘管有補救教學、暑假重修，也很難提振學生的學習興趣及信心。她更自嘲，以前在大學教高三物理，現在是在要教國三物理。

政大教育系大四學生許家敏是一名視障生，她以自身經歷分享，特教制度沒跟上教改腳步。她表示，教改雖能幫助特教生，卻發現有些制度沒跟著教改在走，例如升學制度多半存在資訊不對稱問題，舉凡國中適性輔導安置，又或是身障生高中升大學，仍採用聯考制度，雖然開放單獨招生，但學校招生名額偏少。高中以上特教生可得到的服務遠不及需求，服務內容甚至是校內自行決定，與特教生需求有落差。