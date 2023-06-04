台首大末代畢業典禮倒數 教育部將南下安置學生轉學

遭教育部列為專案輔導對象的台灣首府大學，確定今年7月底退場，末代畢業典禮本周六（10日）舉行，畢業生有共187人，在校生40人也將由教育部協助轉學，設校23年的台首大將正式謝幕。

台灣首府大學前身為致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校，2010升格改制為大學，全盛時期學生人數逾9000多人。後不敵少子化巨浪，學生人數銳減，又因疫情衝擊，校務資金缺口無力負擔，校方去年5月宣布停招，7月逕宣布停辦，震驚各界。

去年9月由教育部列為專案輔導學校，改善期限至2024年5月底，指派已退場的稻江科技暨管理學院代理校長林博文擔任代理校長迄今，已確定今年7月底退場。

雖然學校關門在即，台首大相關校務推動如常，最後一次的畢業典禮安排在了6月10日辦理，畢業人數 187 人(含碩士18人)，目前還有在校生大二、大三40人，為安置這些學生，教育部周三7日將南下辦理說明會。

校方表示，屆時有意爭取的鄰近院校都會派員與學生面對面接觸，學生確定安置學校意願，就會安排學籍轉移，保障學生修習學分，安置的學校都會全部承認，現有教職員70人在7月底將全數離校。

「未來沒有母校，真的有失落感。」將畢業餐飲學系的女學生苦笑說，日前已在南市某烘焙坊找到工作，畢業後就要去上班，希望未來有自己的店，她說感謝學校用心照顧，遺憾的是，讀了4年的大學未來就此消失，說不感傷是騙人的。