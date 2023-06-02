吳舜文新聞獎世新大學座談 聯合報授得獎專題製作心法

吳舜文新聞獎校園論壇第二場今天（6/2）下午於世新大學登場，聯合報新聞部得獎人到場和學子分享專題製作心法，從發掘問題、疑問出發，甚至透過採訪發現統計數據無法呈現的樣態，進而發現社會防護網易疏忽的漏洞。聯合報副內容長王茂臻也當場承諾，只要世新學子獲得吳舜文學生組新聞獎，即可進入報社任職。

聯合報與世新大學新聞系舉辦「吳舜文新聞獎校園論壇，趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」，由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、世新大學新聞系主任陳澤美、聯合報副內容長王茂臻、天下雜誌影視中心總監李洛梅，以及第32屆吳舜文新聞獎文字類深度報導獎的得主洪欣慈，與學生座談分享。

王茂臻為講座揭開序幕，他分享，至今猶記得當年年輕時坐在時任陸委會主委蔡英文面前，記者輪番向蔡英文提出「靈魂拷問」、彼此攻防，也見證了蔡英文從尚未掌握權力再到執政巔峰。新聞記者可以當面予當權者指教，就是媒體人的價值。

王茂臻也談到，盼和新一代媒體工作者交流，雖然無法保證收入和科技業一樣可觀，但聯合報系近年努力嘗試轉型，保證永續經營。

洪欣慈也分享新聞專題製作經驗，小組成員從電影獲得靈感，因此有了「她們的故事」專題，找尋不同世代的五位女性談身世，從早年「麻油菜籽命」到現代女性常見的職場性騷擾，以動畫搭配真實人聲，以此獲得2021亞洲出版業協會卓越新聞獎。且專題推出後，意外得到不少男性讀者迴響，在於男性亦專題中看見了母親、姊妹的影子和困境。

洪欣慈也以專題「兒虐悲歌－搶救哭泣的孩子」為例分享製作心法。她表示，專題開頭通常源自於疑問，從疑問出發確立主題方向，進而搜集數據、初訪，再依據刊登平台特性擬定稿單，採訪時很開心，但寫稿時多會陷入材料選擇、改稿等掙扎，最後才進入行銷刊登。

洪欣慈談到，實際採訪也會揭露數據無法呈現的面相，如精神虐待相較肢體暴力是更難發現的暴力樣態，甚至常見於白領階級。對此，也開展出情緒勒索等社會較少關注的暴力樣態，並點出社工流動率高等困境，進而讓衛福部承諾改善、法務部願修法，促成正向改變。

李洛梅也分享數年來的新聞歷程，2008年前後採訪汶川地震、北京奧運，體驗到和現今大陸不一樣的採訪環境；亦經歷過新疆維吾爾族暴動，從此成為改變維族人命運的濫觴。她也告訴台下學子，新聞現場不等人，記者採訪要臨場應變才能突破困境。

廖建順表示，好的新聞內容是社會進步動力。專業、公正、客觀是吳舜文新聞獎37年來的堅持，去年首度增設學生組，盼為學子創造曝光平台，也讓新聞系學生及早了解自身的使命，七月開始徵件，相信未來會愈來愈熱烈。