黃俊雄、吳靜吉、李淑德獲政院文化獎

「那怕是只有一個人鼓掌，我都會繼續努力，為本土藝術布袋戲付出而無怨無悔，我是永遠的布袋戲演藝者黃俊雄。」第四十二屆行政院文化獎昨舉行頒獎典禮，九十歲的布袋戲大師黃俊雄無法親至現場，仍透過兒子黃立綱之口訴說他對布袋戲的熱情與使命。

另一位得主吳靜吉則當場宣布，將一百萬元獎金捐給紙風車反毒戲劇工程，協助孩子透過戲劇抗拒毒品的誘惑。

第四十二屆行政院文化獎頒獎典禮昨於台北中山堂舉辦，由行政院長陳建仁親授文化獎章予本屆得主吳靜吉，以及李淑德、黃俊雄的代領人。行政院文化獎已累計九十三位得主。

有「台灣小提琴之母」美譽的李淑德，是台灣第一個赴美取得音樂碩士的音樂家，返台後投入教學工作逾半世紀，林昭亮、胡乃元都出自門下，昨由學生陳沁紅代表領獎。

黃俊雄以「雲州大儒俠」開創了「電視布袋戲」的表演形式，創下台灣電視史上最高收視率百分之九十七的紀錄。昨天黃俊雄的子弟兵在典禮上獻演布袋戲「五音一口盡、乾坤一掌中」，史艷文、苦海女神龍和藏鏡人等一票布袋戲明星齊聚，一番混戰後賀創造者獲行政院文化獎，讓台下觀眾驚喜連連，彷彿回到守著電視看布袋戲的童年。

在黃俊雄的手中，布袋戲從古冊戲、劍俠戲和金光戲，一路演變為電視電影布袋戲。「戲劇不能墨守成規。」黃俊雄表示，台灣是多元文化的國度、國民所受的是多元教育，「如果戲劇本身無法呼應它的多元性，久而久之就產生疏離感，戲也就沒人愛看了。」