少子化浪潮 彰化近兩成國小的小一新生個位數

彰化縣人口「跌跌不休」，今年小一新生人數再度跌破1萬人，來到9605人，縣內174所國小之中，有86校僅一班新生，新生個位數的占32校；縣政府樂觀認為今年是生肖「虎尾、兔頭」，明年小一新生人數回望回升。

彰化縣小一新生陸續報到，根據縣政府統計，2019年小一新生人數1萬21人，2020年9468人，2021年1萬20人，2022年1萬281人，今年9605人。縣政府表示，下學年開學日之前新生都可以報到，人數應該還會增加，且今年是生肖「虎尾、免頭」，是虎年最低潮期，明年新生人數可望觸底反彈。

彰化縣扣除4所國中小學九年制學校，六年制小學有170所，半數國小的新生人數僅一班（未滿28人），已知一班新生個位數的小學又占1/3，這些國小絕大多數全校總人數跨過被廢校的底線，教職員暫鬆一口氣但不敢大意，仍積極拜訪學區家長別讓子女越區到大校入學。

新生人數攸關小校存廢，彰化縣訂出國小全校人數低於40人，並評估未來5年內學區內新生人數、學校和鄰近學校的交通距離、學校與社區互動等狀況，作為裁併校和停招的參考，本（111）學年被列停招及裁併校的國小名單的有潭墘、美豐、僑義、長安、德興，縣政府舉行教育審議委員會決議潭墘國小自下學年起停招，截至目前美豐等4校的全校學生人數仍未達40人。

教育界人士表示，潭墘國小廢校案鬧得沸沸揚揚，學童寫信向總統、監察委員陳情，兩名監委最近兩天到潭墘國小了解廢校有無行政疏失，是否查出缺失足以讓縣政府暫緩繼續執行廢棄仍有待觀察。