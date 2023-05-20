快訊

配偶涉謀殺！5億高中生墜樓亡遺產怎分配？律師分析：母親只能拿200萬

跟著巴菲特買日股 散戶善用攻略 用台幣也能賺一筆

輔助駕駛不是自動駕駛 遇5大盲點沒注意等於在玩命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化浪潮 彰化近兩成國小的小一新生個位數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣潭墘國小從下學年起停招，引起學區部分居民強烈抗爭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣潭墘國小從下學年起停招，引起學區部分居民強烈抗爭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣人口「跌跌不休」，今年小一新生人數再度跌破1萬人，來到9605人，縣內174所國小之中，有86校僅一班新生，新生個位數的占32校；縣政府樂觀認為今年是生肖「虎尾、兔頭」，明年小一新生人數回望回升。

彰化縣小一新生陸續報到，根據縣政府統計，2019年小一新生人數1萬21人，2020年9468人，2021年1萬20人，2022年1萬281人，今年9605人。縣政府表示，下學年開學日之前新生都可以報到，人數應該還會增加，且今年是生肖「虎尾、免頭」，是虎年最低潮期，明年新生人數可望觸底反彈。

彰化縣扣除4所國中小學九年制學校，六年制小學有170所，半數國小的新生人數僅一班（未滿28人），已知一班新生個位數的小學又占1/3，這些國小絕大多數全校總人數跨過被廢校的底線，教職員暫鬆一口氣但不敢大意，仍積極拜訪學區家長別讓子女越區到大校入學。

新生人數攸關小校存廢，彰化縣訂出國小全校人數低於40人，並評估未來5年內學區內新生人數、學校和鄰近學校的交通距離、學校與社區互動等狀況，作為裁併校和停招的參考，本（111）學年被列停招及裁併校的國小名單的有潭墘、美豐、僑義、長安、德興，縣政府舉行教育審議委員會決議潭墘國小自下學年起停招，截至目前美豐等4校的全校學生人數仍未達40人。

教育界人士表示，潭墘國小廢校案鬧得沸沸揚揚，學童寫信向總統、監察委員陳情，兩名監委最近兩天到潭墘國小了解廢校有無行政疏失，是否查出缺失足以讓縣政府暫緩繼續執行廢棄仍有待觀察。

廢校 小學

延伸閱讀

偷香油錢前先拜拜 神明不領情 彰化竊嫌6小時內落網

專輔學校第3例 東方設計大學提前辦理112學年停招

養禽場禽舍改建升級補助最高千萬 彰化縣府提醒5月底申請截止

彰化縣大雷雨持續至下午2時30分 慎防劇烈降雨雷擊

相關新聞

少子化浪潮 彰化近兩成國小的小一新生個位數

彰化縣人口「跌跌不休」，今年小一新生人數再度跌破1萬人，來到9605人，縣內174所國小之中，有86校僅一班新生，新生個...

【專家之眼】雙語都爛政策又浪費公帑125億

政府在2021年開始推動「雙語政策2030」，四年預計共耗資125億，鋪天蓋地的在學校及公家機關大力推動了兩年，不但未見...

總統教育獎／不服罕病 用手學滑板、以耳代眼 鋼琴屢獲獎

教育部公布二○二三總統教育獎獲獎學生名單，其中建中學生顧文凱罹患罕病，雙手僅右手小拇指可施力，仍立志學會滑板，成績亦名列...

公私併首例！教育部通過台科大、華夏科大整併案

教育部今天表示，國立台灣科技大學、華夏科大兩校昨天獲得教育部首肯、完成整併，兩校合併計畫書教育部尊重均照案通過。該案雖為...

高苑科大欠薪11個月短期內拿不回 4校8月恐面臨停招

高苑科大去年9月遭教育部列為專案輔導學校，校內自救會、董事會內鬥多時，教育部指出，該校去年6月就開始出積欠教師薪資，且至...

屏縣國小教甄開缺98名首納代理老師加分、學校類型分組

為穩定教學人力及品質，屏東縣112學年度辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出98名缺額，較去年開缺名額增加24名，此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦