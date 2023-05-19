公私併首例！教育部通過台科大、華夏科大整併案

教育部今天表示，國立台灣科技大學、華夏科大兩校昨天獲得教育部首肯、完成整併，兩校合併計畫書教育部尊重均照案通過。該案雖為國內第一起公、私大專校院合併案，但實則運作方式為華夏科大「退場」，再由台科大接手其校地和教職員工，根據合併計畫書，為保障教職員工作權及學生受教權，將採分期整併模式，華夏科大將停招112學年度新生、115學年結束時停辦。

教育部技職司司長楊玉惠指出，教育部昨天正式核定華夏、台科大兩校整併案，並於昨天傍晚發出公文。兩校合併計畫書教育部照案通過，並未設立其他條件。

楊玉惠表示，華夏科大不必像其他私校走到財務惡化、欠薪等窘境才思考後路，學校還有現金，將依照合併計畫書內容，給予部分教職員工優離、優退，對教職員工的權益保障較好，也值得其他學校借鏡。

國內完成首例大專校院公、私整併，但楊玉惠指出，前提仍是兩校要先談妥並獲校務會議通過，該案會成功，主要為華夏科大現行董事為公益董事，但其他私校多是私人董事會，「若還有餘裕，就不會想做這件事（整併）。」也是當前最難跨越的門檻。

台科大表示，該起整併案主旋律仍為華夏科大辦理退場後，將校地等捐贈予台科大，教職員分批以專案身份由台科大接手。華夏科大於過渡階段，校地無償提供台科大使用，並由台科大維運校地和建物；台科大同時也支撐華夏科大學生，提供圖書館資源、學分學程、跨校選修課程等資源。

兩校合併案影響最劇的則為華夏科大教師，華夏科大教師現在身份為私校公保，後續若由台科大接手聘任則將轉為勞保、領取勞退。華夏科大先前已表示，教師轉制年資會先結清，董事會將給予補償。