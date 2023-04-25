立法院將審議雙語政策 立委憂加大教育「Ｍ型化」兩端差距

立法院將審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，全教總連署反對並呼籲朝野立委停止審議，時力主席王婉諭、國民黨立委陳以信等在野立委都贊同。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿質疑，背後是否有「去中化」的政治操作，且恐造成教育「Ｍ型化」兩端差距更大。

張其祿指出，這是國發會提出的政策，執行端卻落在教育部門，但問題是教育部門準備好了嗎？無論師資或教學環境，是否有整體的配套措施？語言是工具，若為了形塑與台灣環境未必契合的語言政策，會造成教育上的混亂和教學負擔。

「這個政策從頭開始就是混亂的。」張其祿直言，相關疑慮都未解，政府就想推動；用英語教化學、物理等學科，想像起來很美好，但政策面和執行面目前為止都有高度困難，且恐造成教育朝「更Ｍ型化」的方向走，加大教育Ｍ型兩端的距離。在未有配套措施的情形下，應暫緩且從長計議。

張其祿表示，過去很多大學推行雙語教學，規定一定的課程要有英語比率，但實行一段時間後，整體來說學生反應並不好，學生理解學科知識都已經有問題，還用英語授課，簡直雪上加霜；老師用英文授課，對學生來說，學習障礙更大，容易變成兩頭空。