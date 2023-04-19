快訊

富商認「親密接觸」曾格爾怒喊仙人跳 正宮反擊：沒差這200萬

38歲單身女被媽催生「當心老了沒人養！」 女兒一句話讓眾人住嘴

說立院「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊

大考中心主任懸缺未定 教育部：由台大校長陳文章徵詢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長劉孟奇今表示，陳文章正在徵詢大考中心主任人選。記者黃義書／攝影
教育部政務次長劉孟奇今表示，陳文章正在徵詢大考中心主任人選。記者黃義書／攝影

大考中心每年負責舉辦高中英聽、學測及分科測驗，主任周兆民4月5日任期屆滿歸建學校，董事長則由台大校長陳文章接任。教育部政務次長劉孟奇今表示，陳文章正在徵詢大考中心主任人選，未來考試庶務有無當務之急或需改進之處，教育部將和新主任做通盤討論。

教育部日前表示，依據財團法人大學入學考試中心基金會捐助章程第7條及第8條規定，大考中心董事任期每屆3年，本屆董事今年2月改選；董事互選出7位常務董事，常務董事再互選出1人董事長。

劉孟奇今天出席「2023台灣大學永續論壇」，他表示，大考中心主任必須是董事長提名後經董事會通過，據他所知，陳文章正在徵詢人選，屆時有結果將向董事會提出，經同意後聘任。

過去不少民眾質疑，學測考題每屆忽難忽易，也有人質疑題庫不足等問題。劉孟奇表示，等新主任人選出爐，教育部將和新主任針對問題通盤討論，大考中心和教育部一直都有密切的互動，屆時一定會請董事長跟外界說明。

教育部長潘文忠今天也於立院受訪時表示，由於適逢學期中，要找適合的人選，也要等學期告一段落等諸多考量，但預計近日會提董事會決定，時間不會太長。

教育部 主任 陳文章

延伸閱讀

影／大考中心主任懸缺中 潘文忠曝難尋原因

影／教育部辭典也解釋「土豆」是馬鈴薯 潘文忠這樣說

傳陳明通遊說教評會保退休金 台大國發所、教育部回應了

中小學不適任校長如何認定、處理？教育部將立辦法規範

相關新聞

玫瑰少年枉死 母為性平奮鬥20年

「這是我一生的痛，仍有很多因性別受霸凌的孩子待解救。」「玫瑰少年」葉永鋕因陰柔特質遭霸凌，意外去世已23年，他的母親陳君...

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

20校買百噸鳳梨 農糧署否認強銷

農委會農糧署昨天宣布與產地農民、團膳業者合作，讓國產優質鳳梨入菜，本學期預計有六縣市、廿間學校擴大採用鳳梨入菜，總採購量...

準公共教保員月薪3萬 教部承諾檢討

公幼、非營利教保員與準公共教保員三者同樣都是帶班，卻同工不同酬，其中準公共教保員月薪僅三萬元，和非營利教保員差了八千元之...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

大考中心主任懸缺未定 教育部：由台大校長陳文章徵詢

大考中心每年負責舉辦高中英聽、學測及分科測驗，主任周兆民4月5日任期屆滿歸建學校，董事長則由台大校長陳文章接任。教育部政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦