大考中心主任懸缺未定 教育部：由台大校長陳文章徵詢

大考中心每年負責舉辦高中英聽、學測及分科測驗，主任周兆民4月5日任期屆滿歸建學校，董事長則由台大校長陳文章接任。教育部政務次長劉孟奇今表示，陳文章正在徵詢大考中心主任人選，未來考試庶務有無當務之急或需改進之處，教育部將和新主任做通盤討論。

教育部日前表示，依據財團法人大學入學考試中心基金會捐助章程第7條及第8條規定，大考中心董事任期每屆3年，本屆董事今年2月改選；董事互選出7位常務董事，常務董事再互選出1人董事長。

劉孟奇今天出席「2023台灣大學永續論壇」，他表示，大考中心主任必須是董事長提名後經董事會通過，據他所知，陳文章正在徵詢人選，屆時有結果將向董事會提出，經同意後聘任。

過去不少民眾質疑，學測考題每屆忽難忽易，也有人質疑題庫不足等問題。劉孟奇表示，等新主任人選出爐，教育部將和新主任針對問題通盤討論，大考中心和教育部一直都有密切的互動，屆時一定會請董事長跟外界說明。

教育部長潘文忠今天也於立院受訪時表示，由於適逢學期中，要找適合的人選，也要等學期告一段落等諸多考量，但預計近日會提董事會決定，時間不會太長。