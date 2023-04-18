影／「玫瑰少年」葉永鋕過世23年 葉媽媽：平權仍有進步空間

屏東縣高樹鄉高樹國中三年級學生葉永鋕，因與眾不同的性別氣質而遭到部分同學霸凌，不敢在下課時間去上廁所，2000年4月20日11點42分，永鋕在上課時，提前離開教室去上廁所，後來被發現重傷臥倒血泊中，送醫不治死亡。此事件引起台灣社會對於性別教育的重視與後續修法，教育政策延伸轉化成為更具普遍性的性別平等教育。經過23年葉媽媽陳君汝對兒子當年的不幸事件已經釋懷，不過對於台灣的性別平等教育她認為還是有很大的進步空間。

葉永鋕事件的悲劇，開啟台灣社會對於性別教育的討論，在葉永鋕離世4年後修訂性別教育平等法，當年事發的屏東高樹國中，2021年改建廁所，男廁外鑲上「玫瑰」圖樣；女廁外則有「大樹」標誌，象徵著「不論性別，都可以像玫瑰一樣美麗又溫柔，像大樹一樣強壯被依靠。」今天教育部長潘文忠與屏東縣長周春米專程到高樹國中，聽取屏東性別平等教育成果分享。