聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「玫瑰少年」葉永鋕過世23年 葉媽媽：平權仍有進步空間
屏東縣高樹鄉高樹國中三年級學生葉永鋕，因與眾不同的性別氣質而遭到部分同學霸凌，不敢在下課時間去上廁所，2000年4月20日11點42分，永鋕在上課時，提前離開教室去上廁所，後來被發現重傷臥倒血泊中，送醫不治死亡。此事件引起台灣社會對於性別教育的重視與後續修法，教育政策延伸轉化成為更具普遍性的性別平等教育。經過23年葉媽媽陳君汝對兒子當年的不幸事件已經釋懷，不過對於台灣的性別平等教育她認為還是有很大的進步空間。
葉永鋕事件的悲劇，開啟台灣社會對於性別教育的討論，在葉永鋕離世4年後修訂性別教育平等法，當年事發的屏東高樹國中，2021年改建廁所，男廁外鑲上「玫瑰」圖樣；女廁外則有「大樹」標誌，象徵著「不論性別，都可以像玫瑰一樣美麗又溫柔，像大樹一樣強壯被依靠。」今天教育部長潘文忠與屏東縣長周春米專程到高樹國中，聽取屏東性別平等教育成果分享。
第30屆金曲獎年度歌曲《玫瑰少年》就是歌手蔡依林向葉永鋕致敬的歌曲，葉永鋕離世將屆滿23周年，陳君汝說校園裡生活的青少年同志及跨性別者，遭受性霸凌依然很普遍及無助，他認為社會還是需要再教育，給平權者更多包容，別用異樣眼光，如果有機會他還是會挺身而出為受到霸凌的青少年發聲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言