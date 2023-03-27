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國小露營罰跪風波 顏擇雅驚訝教育產業鏈超出理解「看來不止」

聯合報／ 記者楊德宜陳宛茜／台北即時報導
高雄一所小學五年級生辦校外露營發生罰跪風波，教局要究責廠商，校長亦自請處分。記者王昭月／翻攝
高雄一所小學五年級生辦校外露營發生罰跪風波，教局要究責廠商，校長亦自請處分。記者王昭月／翻攝

高雄市一所國小委託旅行社露營活動，承辦廠商輔導員竟不當管教、命學生罰跪，輿論譁然，高雄市政府教育局決定向廠商究責，並撤換校長。作家顏擇雅在臉書表示，她以為教育產業鏈就是補教業者、參考書出版商、營養午餐承辦商。「看來不止」。

顏擇雅說，她本來以為中小學的校外教學都是老師帶隊，老師帶頭規畫，少數家長隨行，學生住什麼吃什麼，家長老師就住什麼吃什麼。看到高雄市國小這次露營罰跪的新聞，「才知我整個想錯了」。

顏擇雅表示，原來整個校外教學活動是透過公開招標，發包給旅行社。這家旅行社再轉包給活動企劃廠商。企劃廠商的工作人員可以被稱為教官，「我也好驚訝，沒想到教官一詞有這種新用法了」。

她說，孩子露營現場只有這位教官在場，老師都不在，這也讓她訝異。Google一下，該旅行社還被封為「學生旅遊南霸天」，可見每次招標都它得標。本來她想到教育產業鏈，就是補教業者、參考書出版商、營養午餐承辦商。看來不止。

網友留言，「我小孩的學校，校外教學或畢業旅行，雖然是旅行社承攬業務，但是老師都有隨團，這是必要的」、「學校市場在所有產業都是特殊通路，就是那些特定廠商在做，國中畢旅路線就是國小路線反過來走，連住宿都一模一樣」、「外包是真，但是戶外教學沒有老師隨團比較扯」、「學校偷懶偷過頭了」、「2010年我大女兒的國小畢業旅行，也是有一位旅行業者所謂的教官，以軍事化的方式集合、訓育全體學生。學校老師袖手旁觀」。

旅行社 教官 露營

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