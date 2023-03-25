全台唯一民間軍事學校閱兵 免學費、畢業月薪破5萬

全台唯一民間軍事學校南亞ROTC專業大學，今慶祝成立5周年，退輔會主委馮世寬、國防安全研究院董事長霍守業及國防部前副部長蒲澤春都到場勉勵學子，校慶中有閱兵分列式、無人機及儀隊表演。馮世寬表示，看到超過百所大學與國防部共同合作，更難能可貴的是南亞技術學院願意轉型成為國防部ROTC專業大學。校方表示，校內有約600位陸海空的三軍學生，讀書期間不僅省下上百萬元學費，任官後月薪超過5萬。

馮世寬表示，在美國ROTC產生了不少軍種的司令、參謀長、總司令等優秀將領，是一種很棒的制度，如今看到同樣的制度能在我國落地生根且初有成效。勉勵同學「要敬業樂群進而做到兵隨將轉的領導風格」及「要終身學習才能不斷自我提升與成長」。

國防安全研究院董事長霍守業四星上將說，除感謝南亞願意傾全校之力共同為提升國防人力素質而努力，同時更鼓勵在場超過600名的ROTC學生，務必堅持人生目標，莫忘報國初衷。

國防部前副部長蒲澤春備役上將，提到過去ROTC招募困難，每年全國僅招募17位，從國防部積極推動招募，並成立國防部ROTC專業大學與國防培育班，招募績效則大幅提升。

校方表示，盡管烏俄大戰和中美關係等不利因素，但國人不但沒膽怯，更有年輕學子自願放棄美國籍，投身ROTC行列，甚至已讀完4年大學進入部隊服役的軍官，讀書期間不僅省下上百萬元學費，任官後月薪超過5萬，讓年輕軍官剛畢業，就有能力支付頭期款在桃園買房、照顧家庭，羨煞許多上班族。

國防部ROTC專業大學創辦人羅時逢表示，目前每年招募超過200位ROTC學生，是ROTC招募與訓練人數中全國最高的學校，也是國內唯一一所仍能讓學生周休二日的ROTC大學。