中生代教授業界、海外搶聘 在台任教獎勵卻稀缺

台大校長陳文章於校務會議上表示，國內制度對資深教師設有國科會傑出獎，年輕學者則有哥倫布和愛因斯坦培植計畫，但對中生代學者鼓勵較少，台大為此推動學術勵進青年講座，一次性給50萬。學界指出，其實40至50歲的中間學者海外學術圈、業界都偏愛，中國大陸近年更嘗試以重金挖角研究團隊，台灣應思考以政策留下中生代學者。

宜蘭大學資工系教授夏至賢表示，年輕學者近年確實有較優厚的獎勵制度，年長的學者則多已建立起名聲，中生代學者為了拚升等、申請計畫，反而多是論文研究的生產主力，但獎勵機制卻不多。

夏至賢指出，以資通訊領域而言，40至47歲間的學者多已累積一定的研究成果、有一定影響力，年紀又非太長，身邊不少教授多曾被海內外學校探詢。

一名公立大學教授也指出，中國大陸近年廣泛從台港澳乃至於新加坡挖角學者，簡而言之，用人民幣換取研究成果，不只挖角教授一人有時更鎖定教授背後整個研究團隊，「他（大陸）做事的方式很直接、野蠻，但就是有資源而且捨得。」也知道只要挖教育的牆角就會影響一地的人才養成，進而影響其國力。

中生代教授不只海外學術圈有意探詢，業界機會亦多。台大化學系副教授徐丞志也談到，陳良基當年擔任科技部（現國科會）部長時就鼓勵學人，應該以發明帶動產業發展，以生技製藥領域為例，50歲左右正適合做藥物研發，研究能量充沛，進入業界正有優勢，「中年轉行不見得這麼可怕。」

徐丞志表示，台灣高教圈現況不太可能再擴張，學者勢必會尋找各種出路，最近身邊也有同仁剛被挖角到中國大陸，助理教授至副教授階段「大家搶著要」，政府應思考以政策留下中生代人才。