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代理教師比率不得逾8% 9成5原住民重點國小不合規定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教產今天召開記者會，指教育部盼一校代理教師比率降至8%以下，但無配套將是天方夜譚。記者許維寧／攝影
全教產今天召開記者會，指教育部盼一校代理教師比率降至8%以下，但無配套將是天方夜譚。記者許維寧／攝影

全教產今天召開記者會，《原住民族教育法》 34條造成許多原住民重點學校因聘不到原住民教師，被迫改聘代理教師，又教育部規定，國中小得在不超過全校教師員額編制數8%範圍內留控專任員額改聘代理教師，經全教產統計，308所原住民重點學校，共294所代理教師占比超過8%，代表將近九成五的原住民重點學校不合規定。

《原住民族教育法》規定，國小階段原住民重點學校聘任具原住民身分教師比率，應不得低於學校教師員額三分之一，或不得低於原住民學生占該校學生數比率；國中及高中階段原住民重點學校聘任具原住民身分教師比率，則不得低於該校教師員額的5％。

全教產理事長林碩杰表示，經統計，不合原教法規定的重點國小全台竟然高達225所，其中以花蓮66所為最多，其次為台東縣63所。若再分析原住民重點學校，花蓮縣代理教師比率高達36.7%，台東縣則為26.7％，其中以苗栗縣最高，占比更達54.2％。

此外，林碩杰也指出，不符合原教法34條規定的重點國高中共計35所，但由國高中數據可得知，不符合原教法規定的重點國高中數遠低於國小，原因就在於原教法嚴格規定國小階段聘用原住民教師的比率。

立委伍麗華表示，2016年在原住民重點學校呼籲下，盼立法院重新檢視原教法，在於三分之一比例實務上無法達標，2019年完成修法，但仍未能達標，更導致原鄉的代理、代課教師比例過高，有些學校甚至除了校長、主任外完全沒有專任教師。

伍麗華指出，依照現行法規制度，代理教師比率不可能低於8%，在於員額被控管，即便外縣市有專任教師想赴原鄉都不可能，要求教育部要針對代理教師比率過高情況研擬配套，如釋出正式員額到偏鄉地區。

花蓮縣教育產業工會也指出，每年培育的原住民教師數量不足，教育部也未曾精算，政策應重新評估。由於生活物質條件不佳、地方政府教育措施和校長領導統御問題，造成花蓮縣偏遠學校招不到教師，導致部分學校全校逾半數以上為代理教師。

教育部表示，已於2月邀集各地方政府商議，代理教師員額比率應以教師員額的8％為上限，各校應增加正式教師數，降低代理教師比率。會中各縣市教育局處均表支持，將逐年補足正式教師，降低代理教師比率，以確保教育現場品質。

原住民 代理教師 教師員額

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