快訊

美俄緊張時刻？美國MQ-9無人機墜毀後的引戰風險

新冠降級、改類 王必勝：可能提前至4月實施

豬肉價擋不住！豬販：不漲連工錢都不夠 下周以每台斤10元機動調漲

高雄市強制主任培訓要童軍訓練？教育局：簡章經審議通過

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市教育產業工會反映，基層教師質疑教育局濫權，強制主任培訓要參加童軍木章訓練，不然就取消資格或不給證書。教育局表示，童軍木章基本訓練已訂於國中小學主任甄選簡章，並經甄選小組審議通過，並無濫權，童軍也是12年課綱的教育內容，教師對主任甄選儲訓方式有意見，可再提案討論。

高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平指出，有教師質疑教育局憑甚麼強制主任培訓要參加童軍木章訓練，不然就取消資格或不給證書？教育局應該說明。高教產查證相關儲訓經費問題，有些是個人自己買單、有些是學校幫忙付款，有人質疑個人自己去參加相關的甄選儲訓，為什麼要學校公款支應？

高雄市教育局表示，辦理國中小主任甄選都是依據「高雄市立國民中小學主任甄選儲訓實施要點」，組成甄選小組，組成人員包含教育局、校長團體、教師團體、家長團體等代表。高市童軍木章基本訓練已訂於簡章，並經甄選小組審議通過。

教育局表示，童軍木章基本訓練於93年的主任甄選檢討會提案恢復，理由為考量此訓練對於主任的知能有正向助益，且教育首重的品德教育，也可藉此訓練補足。依據12年國民基本教育課程綱要，童軍為綜合領域課程之一，其學習內容包含童軍精神與發展、服務行善與多元關懷、戶外生活與休閒知能及環境保育與永續。

各校校長及主任，也擔任學校童軍團務委員會主任委員及委員，讓候用主任們了解童軍的相關活動理念、內容、方式、作業流程，也是未來推展學校業務的一環。

目前在主任儲訓納入童軍木章訓的縣市，包括：台中市、新北市、桃園市、苗栗縣與新竹縣等。教育局表示，近幾年童軍本章基本訓練的活動費用，教育局皆函文受訓學校，活動所需經費由學校自行支應。教師若針對主任甄選儲訓方式有調整的意見，可提案檢討。

延伸閱讀

入學管道多元、少子化影響 新北技優保送錄取數少近3成

高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

男童泳池溺水8分鐘無人救亡 補習班遭廢照不服打官司遭駁

新竹縣開放Young Space 學生可免費借來社團活動

相關新聞

TikTok瘋傳讀書讀到「蠟燭燒光為止」 專家：學生會累死

近期抖音上出現一股熱潮，不少學生挑戰在讀書時點上蠟燭，要一路讀到蠟燭燒完才休息，不過有專家指出，這樣的學習方式可能造成學生過勞，學習成效不如預期。

屏縣師鐸獎校長延宕性平通報？ 立委公布錄音揭爭議經過

立委王婉諭今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇性平案件，不僅未在知悉24小時內通報...

高雄市強制主任培訓要童軍訓練？教育局：簡章經審議通過

高雄市教育產業工會反映，基層教師質疑教育局濫權，強制主任培訓要參加童軍木章訓練，不然就取消資格或不給證書。教育局表示，童...

私校法人合併「以強扶弱」 其中一校退場可避免被充公

本報昨日報導，教育部去年底曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢，推動馬偕、真理大學兩校財團法人合併相關法規。真理大學表示，初步...

師鐸獎校長涉延宕性平 校長虛心接受、為偏鄉教育挺住

立委王婉諭今上午偕同教團召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑延遲通報性平案件，還在性平會私下處置，呼籲教育...

鍾東錦率團赴新加坡 拜會教育部交流分享

苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡考察教育、辦理觀光推介活動，昨天並與同行的20名校長拜會新加坡教育部，進行教育交流與合作，盼深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦