高雄市強制主任培訓要童軍訓練？教育局：簡章經審議通過

高雄市教育產業工會反映，基層教師質疑教育局濫權，強制主任培訓要參加童軍木章訓練，不然就取消資格或不給證書。教育局表示，童軍木章基本訓練已訂於國中小學主任甄選簡章，並經甄選小組審議通過，並無濫權，童軍也是12年課綱的教育內容，教師對主任甄選儲訓方式有意見，可再提案討論。

高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平指出，有教師質疑教育局憑甚麼強制主任培訓要參加童軍木章訓練，不然就取消資格或不給證書？教育局應該說明。高教產查證相關儲訓經費問題，有些是個人自己買單、有些是學校幫忙付款，有人質疑個人自己去參加相關的甄選儲訓，為什麼要學校公款支應？

高雄市教育局表示，辦理國中小主任甄選都是依據「高雄市立國民中小學主任甄選儲訓實施要點」，組成甄選小組，組成人員包含教育局、校長團體、教師團體、家長團體等代表。高市童軍木章基本訓練已訂於簡章，並經甄選小組審議通過。

教育局表示，童軍木章基本訓練於93年的主任甄選檢討會提案恢復，理由為考量此訓練對於主任的知能有正向助益，且教育首重的品德教育，也可藉此訓練補足。依據12年國民基本教育課程綱要，童軍為綜合領域課程之一，其學習內容包含童軍精神與發展、服務行善與多元關懷、戶外生活與休閒知能及環境保育與永續。

各校校長及主任，也擔任學校童軍團務委員會主任委員及委員，讓候用主任們了解童軍的相關活動理念、內容、方式、作業流程，也是未來推展學校業務的一環。

目前在主任儲訓納入童軍木章訓的縣市，包括：台中市、新北市、桃園市、苗栗縣與新竹縣等。教育局表示，近幾年童軍本章基本訓練的活動費用，教育局皆函文受訓學校，活動所需經費由學校自行支應。教師若針對主任甄選儲訓方式有調整的意見，可提案檢討。