廉政署中調組入興大挨批 江啟臣：觀感不佳

選台大校長，就像一個深潭，水面平靜，水下暗潮洶湧，隨時會將人吞噬...，這是台大前校長管中閔曾經私下跟我說的話。「卡管案」300多天，聯合報系數百篇報導，將許多「黑暗角落」攤在陽光下，強調「我們不是挺管中閔，是挺大學自治」，也因為此案，身為教育記者的我全程關注報導，感覺寫了一年多的政治新聞；而李遠哲的「黑道大哥」說，就是對我說的。

2023-03-14 18:00