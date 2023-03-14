廉政署中調組入興大挨批 江啟臣：觀感不佳
廉政署中部地區調查組將搬至興大台中校本部舊園藝系館與老舊宿舍群興大一村，消息曝光後引熱議。廉政署中調組今發聲明強調，配合行政院國家發展委員會主政中興新村活化政策進行辦公廳舍搬遷，考量偵查業務不宜在校內辦理，規劃將興大所提供校內舊園藝系館作為行政區域，校外的興大一村作為偵查區域，兩地區隔，以免偵查進入校園的疑慮。
廉政署中調組今發聲明表示，行政院去年8月15日召開「研商國立中興大學南投校區進駐規劃及機關配合搬遷時程會議」，會議中興大校長薛富盛主動表示，該校可提供舊有廳舍與本署使用，會議結論請本署優先考量興大提供空間為搬遷地點。
中興大學表示，廉政署商借校內閒置校舍為中部辦公處所，廉政署主責公職人員反貪、防貪、肅貪工作，興大校園辦公室負責一般行政，校外閒置宿舍興大一村辦案區域，與校園區隔且具獨立動線，無涉軍警不入校園。興大校長薛富盛仍未回應。
中台灣教授協會理事長黃正聰表示，檢調單位進駐校園，這樣景象不應該是大學應有的元素，應該重新尋址。
國民黨立委江啟臣表示，此舉違背「軍警檢調不入校園」原則，觀感上不佳，勢必影響大學自治及師生權益；中央機關選址應該沒這麼難，國產署應該積極盤點，極力避免檢調單位進駐校園。
民進黨立委張廖萬堅說，此案是學校跟廉政署做行政協調才有現在的情況，雖然已有對外界說明，但校內師生如果有疑慮，校方應該做好內部溝通說明。
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