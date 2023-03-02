大專校院退場改辦小學 教團：恐淪校產歸公逃逸路線

南榮科大因高層違法亂紀遭法院判刑，連帶讓學校步入停招，但董事會趕在期限屆滿前提出改辦小學計畫，日前已獲得台南市政府首肯。私校工會認為，「大轉小」已有先例，但主管機關將從教育部易主為地方政府，且若後續辦學不佳將不受私校退場條例約束，地方政府應加強監管，否則改辦小學將成為有心人士逃逸校產歸公的手段。

私立大專校院若經營不善步入退場，多會期望於期限內改辦，保住校產所有權。過去高鳳數位內容學院退場，後變更法人改辦崇華國小，近期再從小學拓展至中學，走出一條新路。

南榮科大退場後也欲改辦私立小學，但據本報了解，其改辦案家族內部也有異音，前任董事日前寄發存證信函給台南市政府，內容指南榮科大建物等都是以高教標準設置，不適合小學生；雙語小學使用面積亦小，不符比例原則，應依捐助章程等將校產歸諸地方政府，才符合創辦董事捐資興學目的。

一名私校諮詢會委員則透露，諮詢會內部當時確實有一派私校協進會相關人士，認為南榮科大已無欠款，董事會未來也承諾捐資，既然還想辦學就應該給予機會嘗試看看。期間不少委員表達不贊同，多是質疑其用地規劃，但最後投票結果仍是贊同者眾。

私校工會理事長尤榮輝表示，南榮科大改辦案法律程序沒有問題，但後續需留意，改辦小學後後主管機關將從教育部易主地方教育局，監理上可能較鬆散，且私校退場條例只約束高中以上學校，若地方政府疏於督導，改辦小學將成為有心人士逃逸校產歸公的手段。

尤榮輝指出，改辦小學有賴地方政府嚴加監管，過去已有大轉小的先例，也期待學校能正派辦學、造福地方。