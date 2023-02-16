地方齊喊代理教師完整聘期要中央補助 教育部回應了

全國高中以下約有3萬名長期代理教師，除了金門縣、嘉義市提供完整聘期外，全國超過十個縣市的代理教師，因縣市預算，長期以來只能領10個月薪資，寒暑假形同無薪假、同工不同酬。近來多縣市宣布即日起跟進全年聘期，但聘雇1名代理教師每月成本約5萬元，仍有縣市「猶豫中」，呼籲中央應給予補助。

教育部稍早表示，各地方政府相關預算編列係依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」等規範，編列教師員額預算，用以支應所需編制內教師人事費用；對於地方政府財政有特殊困難而無法立即支應，為保障全國代理教師權益，教育部將會同行政院主計總處研商以一般性補助款或其他經費予以協助。

教育部下周一將邀集相關代表召開「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」修法研商會議。其中，教育部將修訂3條文，包含增訂代理教師聘期及聘約相關規範，並擴大兼任、代課及代理教師參與研習活動類別，增訂涉訟時法律協助。另因應完整聘期，增訂代理教師出勤請假規定。

教育部表示，自2016年至今與縣市政府多次研商代理教師聘期議題，為有法源基礎，國教署於去年底密集針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」多方徵詢各界意見，後續教育部已訂於2月20日邀集各地方政府及相關團體召開會議研商，以期有全國一致性作法並保障代理教師權益。

教育部表示，對於代理教師完整聘期衍生的薪資議題，各地方政府相關預算編列係依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」等規範，編列教師員額預算，用以支應所需編制內教師人事費用。

教育部說，對於地方政府財政有特殊困難而無法立即支應，為保障全國代理教師權益，教育部將會同行政院主計總處研商以一般性補助款或其他經費予以協助。

另針對各縣市所屬學校代理教師超出控管比例情形，教育部表示，國教署已於2月8日邀集各地方政府商議，代理教師員額比率應以教師員額的8%為上限，各校應增加正式教師數，降低代理教師比率。會中各縣市教育局處均表支持，將逐年補足正式教師，降低代理教師比率，以確保教育現場品質。