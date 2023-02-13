禁菸場所擴大 大專院校、幼兒園、托嬰中心入列

菸害防制法修正條文經立法院三讀通過，擴大禁菸場所，包含大專校院、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所，及未設有獨立空調及獨立隔間吸菸室的酒吧與夜店。

衛福部國民健康署民國109年大專校院學生健康行為調查結果顯示，有48.4%大專學生表示，過去1週內，在學校內曾見到有人在吸菸，其中每天都遭受到二手菸害者占14.64%。

國健署今天發布新聞稿表示，「菸害防制法」修法前，高中以下學校及其他供兒童及少年教育或活動場所已納為禁菸場所，為加強保護兒少、因應提高禁止吸菸年齡至20歲，這次修法擴大禁菸場所，立法院會在1月12日三讀通過，將在總統公布後由行政院訂定施行日期。

新法規定，包含大專校院，提供學齡前兒童教育或照護等服務的幼兒園、托嬰中心及居家式托育服務場所，和未設有獨立空調及獨立隔間室內吸菸室的酒吧與夜店，都一併納入禁菸場所。

此外，同法第18條修正後規定，禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應與吸菸有關器物，違者將處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善可按次處罰。民眾於不得吸菸之場所吸菸，則處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

第21條規定，於禁止吸菸場所吸菸或未滿20歲者進入吸菸區，場所負責人或從業人員應予勸阻；在場其他人亦得予勸阻。第22條授權地方政府衛生局針對禁止吸菸場所與吸菸區設置及管理事項，應定期派員檢查；若場所負責人或從業人員規避、妨礙或拒絕檢查，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

國健署指出，依據美國疾病管制署資料顯示，禁菸政策及法規對餐廳、酒吧、夜店等服務業無不利經濟影響，反有正面效益，如增加營收、改善營業場所空氣品質或減輕員工呼吸道症狀等，也可促使吸菸者更容易戒菸、減少青少年開始吸菸行為。

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