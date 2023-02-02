112大學招生將開跑　文大專攻個人申請：首戰即決戰

老牌私立大學中國文化大學今天（2/2）舉行新春團拜，文大去年走過分發入學缺額、新生註冊率風暴，校長王子奇表示，面對少子化、陸生來台未鬆綁等跡象，未來私校經營將是物競天擇、不適者淘汰的戰場，今年春季112學年招生即將開跑「首戰即決戰」，盼在個人申請管道上集思廣益、解決問題。

文大今天舉行新春團拜，新任校長王子奇去年底上任，他今天呼籲校內同仁「主動出擊，才有活路」。王子奇引述哈佛大學社會學大師Talcott Parsons的理論，一個組織要順利生存、發展、創新，必須要符合變化調適 （adaptation）、目標達成（goal achievement）、內部整合（Integration）、 模式維持（pattern maintenance or latency），A-G-I-L 模式。

王子奇表示，2023年始，招生環境將比以往更加險峻，台灣總人口數已連續三年負成長，去年全年新生額僅13.8萬人，創下47年來最低，加上陸生來台未見鬆綁、新南向招生亦無顯著成長，以及公立大學持續增額搶人，私校面對招生割喉戰，將是物競天擇、適者生存，不適者淘汰的戰場。

王子奇指出，開學後隨即將面臨112學年繁星推薦、個人申請入學挑戰，提醒同仁「首戰即決戰」，許多大學校系為求順利招生，將個人申請參採科目數下修，降低門檻，校內也希望致力於個人申請業務，集思廣益並解決問題。

王子奇也重申，切勿遺忘文大的校訓和初衷，文大科系非常多，比較像是機械體而不是有機體，希望共同努力，讓文大在辦學理念上成為有機體，才能突出文大的獨特性。他山之石，可以攻錯亦可攻玉，如日本私立近畿大學為了反轉逐年下降的報考人數，特別借鏡近畿鐵道公司的行銷策略，搭配差異化實作教學、產學合作，反轉為近年年輕人心目中最嚮往的大學，連續九年日本報考人數第一。