明道大學註冊率低 校方：無法招國際生 盼教育部鬆綁

教育部今天公布111學年各大專校院新生註冊率，彰化縣明道大學已經連續三年未達六成，被列為專輔學校之一，明道大學秘書長詹國華表示，明道大學近年受限教育部的規範，無法招收國際生及辦理單獨招生，加上少子化的影響，致使註冊率降低，學校期待未來教育部能放寬規範，協助學校永續經營。

詹國華說，明道大學是南彰化重要的高等教育學府，在國際化發展上已有相當亮眼的成績，培育不少國際化人才，並且積極深根在地，長期扶植青年提升專業與就業能力，並積極配合農委會及彰化縣政府農業發展。

明道大學目前學生約1500人，新生223人，詹國華說，以往明道大學都有將近6百多名的國際生，在單獨招生方面也都有約七成的註冊率，但近年來受限教育部的規範，無法招收國際生及辦理單獨招生，加上少子化的影響，致使註冊率降低，學校期待未來教育部能放寬對於學校的規範，協助學校永續經營，持續為國際化及在地教育共同努力。

明道大學今天還舉辦「心不在菸」菸害防制圖像作品展，透過展出讓更多的同學能知道菸對身體及親人的傷害，遠離菸害，此次參展學生來自5個國家包含台灣、香港、馬來西亞、印尼、日本學生，展出學生創意發想設計相關海報、胸章。

數位設計系教授葉慧君說，同學最大的收獲在於創作過程中找尋各種資料發現菸害會造成各種癌症及疾病，展場的布置也利用了很多的環保回收素材，例如衛生紙的捲筒、廢棄光碟片等，提升學生環保意識，原來垃圾也可以變黃金。