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大學攬才盡心力 清大校長宿舍改作幼兒園 明年二月完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國立清華大學校長高為元捐出位於校園內東院的校長宿舍，作為清大教職員子女幼兒園，目前仍在整修中，預計明年二月完工。圖／清大提供
國立清華大學校長高為元捐出位於校園內東院的校長宿舍，作為清大教職員子女幼兒園，目前仍在整修中，預計明年二月完工。圖／清大提供

為延攬優秀青年教授，國立清華大學校長高為元捐出位於校園內東院的校長宿舍，作為清大教職員子女幼兒園，希望讓教授可不用趕著上下班、就近照顧子女；清大今指出，幼兒園目前仍在整修中，預計明年二月完工，屆時幼兒園會規畫較多戶外活動時間，還會建造一個小菜園，讓孩子有更多親近自然的機會。

清大指出，校長宿舍位於校本部的東院，鄰近工研院光明新村，是1956年在新竹建校時落成的第一批校舍，建校校長梅貽琦及徐賢修、劉炯朗等校長都曾居住此地，在清大人心中是極有意義的歷史建物。

校長宿舍為傳統的中式建築，建坪42坪，座落在百年榕樹、松樹環繞、花草扶疏的院落中。局部整修除了活化校長宿舍，還包括隔壁的一戶教師宿舍，中以風雨走廊相連。

高為元說，他和妻子都是大學教授，小孩4個月大就送幼兒園托育，因此深知幼兒園對家長的重要性。他看過校長宿舍的環境，認為如家庭般的溫馨感非常適合作為幼兒園之用，因此規畫整修改為「國立清華大學員工子女非營利幼兒園」。

清大表示，學校上周舉行112年度預約登記說明會，幼兒園將招收3至5歲兩班共60名幼兒，並優先招收清大教職員工子女，若有餘額也會開放招收社區中低收入、特殊境遇等弱勢家庭子女。根據非營利幼兒園收費標準，第一胎子女月繳2000元、第二胎1000元，第三胎免費。

清大指出，幼兒園上課時間為上午8點至下午5點，提供課後托育（下午5點至6點）。寒暑假照常上課，僅每學期期末停托。其承辦單位是新竹市教保人員協會，前身是竹教大幼教系系友會，目前在新竹已經有營運8間非營利幼兒園的豐富經驗。

清大幼教系副教授謝明芳表示，幼教系未來將會與幼兒園經營團隊合作，安排學生實習及融合清華特色的STEAM、美感、及雙語教學。

幼兒園 清大 宿舍

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