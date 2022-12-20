午餐出包學童喝餿水 柯文哲怒斥不該犯：該懲處會懲處

柯文哲今天上午主持北市府副市長、一級機關首長總辭。記者曾原信／攝影

台北市力行國小營養午餐驚傳因團膳業者作業疏失，誤將上周的餿水湯送到一年級某班，導致有2名學童喝下肚。台北市長柯文哲今天怒批，教育局已經有報告，這個是不應該犯的錯誤，該懲處的會懲處。

柯文哲今天上午主持北市府副市長、一級機關首長總辭，對於有學校團膳業者作業疏失，讓兩名學生喝下餿水湯，家長批評營養午餐把關環節太鬆散，他說，這個是不應該犯的錯誤，一樣要寫檢討報告，該懲處的會懲處，該怎麼做就怎麼做。