家長控師標籤化學生分級童工、奴隸 教評會決議停聘2個月調查

台中市陳姓國小女導師被控未經家長同意，帶學生理髮、未依課表授課、且將學生標籤化，公審霸凌學生等行徑。校方11月9日已召開校事會議，先將女導師調離現職，針對涉及不當管教與言語霸凌部分，校方今天下午召開教評會，決議依教師法22條將該名教師停聘2個月靜候調查，若屬實將依法嚴辦、絕不寬貸。

陳姓女導師任教20餘年，14年前曾因兒虐遭罰，今年8月接任國小二年級班導師。3名家長本月9日由人本基金會陪同，指控陳師「恣意教學」，未經家長同意帶學生理髮、未依課表授課、霸凌、體罰學生、設立特別座、堅持不開親師座談會，且將學生視為童工，表現好就發放「薪水」，表現不好的就是「奴隸」，行徑誇張，嚇得學生不想上課，更有3名學生因此轉學，她不適任教師，要求離開校園。

教育局表示，9月19日接獲家長投訴，指陳師教學不力，教育局隨即要求校方立即告誡並輔導該名導師，並於9月28日以公文回覆家長，表示已請學校告誡該師照課表上課、午餐時間應讓學生充分休息，要求學校督促老師依規適時召開班親會；至於擅自帶學生理髮，學校告誡老師未取得家長及學生同意前，不得帶學生理髮。

教育局指出，11月5日再接獲家長陳情，教育局第一時間督促校方展開調查。校方11月9日召開校事會議，先將該名導師調離現職，並向教育局專審會申請調查教學不力。至於不當管教甚至言語霸凌部分，學校當天已召開校園霸凌因應小組會議，決議受理並成立調查小組調查，今日下午召開教評會，決議依教師法22條將該名教師先停聘2個月靜候調查。