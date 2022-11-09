回響／直擊生生用平板現場三關卡 教部提4作為循序漸進

本報昨專題報導，生生用平板上路兩個多月，直擊中小學教學現場，仍發現網路設備不給力、教師授課意願低、數位教學能力待加強等三大問題。教育部今天傍晚也提出四項回應，表示學校網路足敷使用，承諾將持續監測，若有需求將即時提升，另已提供中小學數位教學指引，並搭配六區輔導團，漸進協助教師數位教學。

有關網路疑慮，教育部表示，目前直轄市40G、本島縣市20G、離島2G，開學起使用量約五成至八成，均足敷使用，尚無出現滿載情況，將持續監測學術網路狀況及縣市即時回報，掌握各校使用狀況。

另有縣市提及使用部分國外網站或App時，會有卡頓情形，教育部將協助向經銷商反應。透過數位學習精進方案，各縣市均已設立數位學習推動辦公室，教師與學校也可向縣市數位學習推動辦公室反應，辦公室會及時派人到場協助排除相關障礙。

針對數位軟體不夠多元，教育部承諾將持續以使用者為導向，提供學校多元軟體及選購名單，並透過公私協力持續開發數位內容，另也會在培訓課程中，提醒教師使用免費App有廣告問題，強化師生數位素養。另已公布中小學數位教學指引，各縣市數位學習辦公室也會搭配教育部六區輔導團隊，到各校瞭解教師需協助之處。

有關報載雲林縣國中在英聽課程無耳機可搭配，教育部表示，已請雲林縣數位學習推動辦公室優先運用補助推動辦公室業務費支持，如仍有需求，可再向教育部申請相關經費。

教育部也說，數位教學能力提升非一蹴可幾，將透過教師增能培訓，逐步培養教師數位教學觀念，並以4年時間循序漸進透過培訓及輔導，引導師生逐步習慣使用數位工具進行教學與學習，截至今年9月30日，已有36%教師完成普及課程增能培訓，預計今年底達46%，113年達100%。

教育部表示，已公布「中小學數位教學指引」，包含數位教學重要概念、教學方法及家庭支持的相關說明，透過研習課程實作及教學指引推廣，提升教師數位教學知能，提升使用數位工具教學意願。各縣市數位學習辦公室也會搭配六區輔導團隊，到各校瞭解教師在課堂實作需要協助的地方，透過入校輔導來解決教師進行數位學習課堂的困難。

另針對BYOD(自帶載具到校)與THSD(帶載具回家學習)兩種模式的數位實驗班計畫，教育部說，第一階段共156校543班獲核定，參與偏遠地區參與實驗班級的學校比率為22%，目前計畫尚在辦理第2階段徵件中，預計再徵求100班。

教育部表示，從去年學生學習成效表現可知，善用數位學習可降低城鄉差距，將持續推動中小學數位學習精進方案，藉由偏鄉一生一機與充實數位軟體，搭配完整的教師培訓機制及輔導機制，引導教師進行數位學習課堂，提高教師使用數位學習內容與工具進行課堂教學能力，降低軟硬體城鄉差距與數位教學落差。