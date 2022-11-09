家長控小二生被標籤化叫「奴隸」 離譜師遭調離現職調查

台中市某國小陳姓女導師，被控未經家長同意帶學生理髮、未依課表授課、且將學生標籤化，設立特別座，還把學生視為童工，表現好就發放「薪水」，表現不好的就是「奴隸」。校方今天召開校事會議受理此案，並委請教育局專審會調查，7日內將召開教評會審理，教評會召開前，學校決議將該名導師調離現職調查。

陳姓女教師在台中市某國小任教20餘年，今年8月接任國小二年級班導師，3名家長今天在人本基金會台中辦公室、市議員張家銨等人陪同下，指控陳師「恣意教學」，未經家長同意帶學生理髮、未依課表授課、霸凌、體罰學生、設立特別座、堅持不開親師座談會，且將學生視為童工，表現好就發放「薪水」，表現不好的就是「奴隸」，行徑誇張，嚇得學生不想上課，要求不適任教師離開校園。

人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑說，家長8月30日向學校信箱寫信、9月16日向中市教育局申訴，9月23日與校長懇談，卻未積極處理，只得到「會再請老師注意」消極答覆搪塞，陳師甚至在第一時間拿到家長的申訴內容，質疑學校與中市教育局洩密。

教育局表示，9月19日接獲家長投訴，內容未提到有設立特別座、甚至把學生當童工等情況，但市府要求學校告誡並督導該師按課表上課、午餐時間讓學生充分休息及依規召開班親會，且未取得家長及學生同意前，不可帶學生理髮，11月5日接獲家長再次陳情該師教學不力，教育局立即要求學校啟動調查。