高中學習歷程檔案委外卻出包 教部明年委辦費遭凍1億元

去年高中學習歷程檔案因委辦單位人為疏失，導致2.5萬件學生檔案遺失。立法院教育及文化委員會今審查教育部明（112）年預算案，立委萬美玲提案，教育部今年委辦費達22億元，明年更編列高達30億元，增幅過大，憂心委辦費越來越高，恐淪為政府卸責的管道。全案經半小時討論、休息5分鐘後，教育部長潘文忠原擔心會影響委辦業務，也擔心前置作業準備時間太長，恐讓執行時間太短，最終同意凍結1億元，待提交書面報告後可動支。

教育部將高中學習歷程檔案中央資料庫，委託暨南大學團隊維管，去年九月底卻因暨大工程師設定失誤，導致全台81校、7854名學生，近2萬5000筆學習歷程檔案資料遺失。潘文忠為此也親自向高中師生致歉，教育部事後也提出五項精進作為，包含強化機房管理專業能量、加強備份監控並落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制、爭取國教署設立資訊專責單位、轉移高中學校學習歷程系統維運及向上集中作業機制。

立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委萬美玲指出，教育部110年委辦費編列19億4035萬2千元、111年編列22億3863萬9元，112年編列高達30億9904萬6千元，相較111年預算增列逾8億6040萬7千元，相當不合理。

萬美玲認為，委辦費應作為政府機關業務推動方式之一，如委辦費占業務費比重越高，將失去政府機關監督管理的責任，更恐成為政府機關卸責的管道，若以去年發生的學習歷程檔案遺失事件為例，儘管是委外單位出錯，政府也不需要負擔任何責任。她主張教育部連續三年增列委辦費用，且增幅過大，實在不合理，因此提案減列委辦費1%並凍結5%，待教育部提出專案報告後才能動支。

由於委辦費涉及教育部多單位業務，該案也引起朝野立委討論。立委何欣純主張，教育部應與數位發展部密切合作，並要求委辦合約應註記不可有中資；陳秀寶和黃國書則認為凍1億元實在太多，恐怕影響業務推行，也認為若焦點在學習歷程檔案事件，也不宜殃及無辜。

潘文忠表示，部分委辦業務涉及專業，可以讓大學、高教深耕教育行政做得更好。他也以高教深耕計畫為例，除了專案辦公室外，明年增加第三方專業查證，他也擔心若凍結數字太大，因預算完成才能支付，立法院萬一未解凍，勢必會延後委託過程，當準備時間太長，執行時間太短，將會影響品質，「越早發包當然越好」。

萬美玲鬆口同意不要減列委辦費用，而是凍結1億元，基於立法院監督權責，教育部應提出書面報告後，才能解凍。教文會召委陳秀寶則裁示休息5分鐘溝通，最終經協調同意凍結1億元，待教育部提交書面報告後可動支。