快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中學習歷程檔案委外卻出包 教部明年委辦費遭凍1億元

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。記者趙宥寧／攝影
立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。記者趙宥寧／攝影

去年高中學習歷程檔案因委辦單位人為疏失，導致2.5萬件學生檔案遺失。立法院教育及文化委員會今審查教育部明（112）年預算案，立委萬美玲提案，教育部今年委辦費達22億元，明年更編列高達30億元，增幅過大，憂心委辦費越來越高，恐淪為政府卸責的管道。全案經半小時討論、休息5分鐘後，教育部長潘文忠原擔心會影響委辦業務，也擔心前置作業準備時間太長，恐讓執行時間太短，最終同意凍結1億元，待提交書面報告後可動支。

教育部將高中學習歷程檔案中央資料庫，委託暨南大學團隊維管，去年九月底卻因暨大工程師設定失誤，導致全台81校、7854名學生，近2萬5000筆學習歷程檔案資料遺失。潘文忠為此也親自向高中師生致歉，教育部事後也提出五項精進作為，包含強化機房管理專業能量、加強備份監控並落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制、爭取國教署設立資訊專責單位、轉移高中學校學習歷程系統維運及向上集中作業機制。

立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委萬美玲指出，教育部110年委辦費編列19億4035萬2千元、111年編列22億3863萬9元，112年編列高達30億9904萬6千元，相較111年預算增列逾8億6040萬7千元，相當不合理。

萬美玲認為，委辦費應作為政府機關業務推動方式之一，如委辦費占業務費比重越高，將失去政府機關監督管理的責任，更恐成為政府機關卸責的管道，若以去年發生的學習歷程檔案遺失事件為例，儘管是委外單位出錯，政府也不需要負擔任何責任。她主張教育部連續三年增列委辦費用，且增幅過大，實在不合理，因此提案減列委辦費1%並凍結5%，待教育部提出專案報告後才能動支。

由於委辦費涉及教育部多單位業務，該案也引起朝野立委討論。立委何欣純主張，教育部應與數位發展部密切合作，並要求委辦合約應註記不可有中資；陳秀寶和黃國書則認為凍1億元實在太多，恐怕影響業務推行，也認為若焦點在學習歷程檔案事件，也不宜殃及無辜。

潘文忠表示，部分委辦業務涉及專業，可以讓大學、高教深耕教育行政做得更好。他也以高教深耕計畫為例，除了專案辦公室外，明年增加第三方專業查證，他也擔心若凍結數字太大，因預算完成才能支付，立法院萬一未解凍，勢必會延後委託過程，當準備時間太長，執行時間太短，將會影響品質，「越早發包當然越好」。

萬美玲鬆口同意不要減列委辦費用，而是凍結1億元，基於立法院監督權責，教育部應提出書面報告後，才能解凍。教文會召委陳秀寶則裁示休息5分鐘溝通，最終經協調同意凍結1億元，待教育部提交書面報告後可動支。

教育部 立法院 萬美玲 學習歷程檔案 潘文忠

延伸閱讀

督學訪視是否提前通知 潘文忠：疑似違規會機動查

教師未接種3劑入校仍要周周快篩惹議 教長潘文忠回應了

桃園經國國中改制經國高中 萬美玲與林明裕爆口角衝突

台觀校產全數捐空大創首例 潘文忠：退場好案例

相關新聞

高中學習歷程檔案委外卻出包 教部明年委辦費遭凍1億元

去年高中學習歷程檔案因委辦單位人為疏失，導致2.5萬件學生檔案遺失。立法院教育及文化委員會今審查教育部明（112）年預算...

論文抄襲靠相似度比對預防？ 教部：會鼓勵引導大學使用

年底選舉將至，多名政治人物卻陷入論文爭議，朝野立委要求教育部檢討學術倫理相關制度，不該僅停留在教育宣導的層次。教育部今天...

教師未接種3劑入校仍要周周快篩惹議 教長潘文忠回應了

教育部日前公布防疫新制，學生接種未滿三劑者不用周周快篩，但教師未滿三劑卻須周周快篩，有教師團體今天指出，接種未滿三劑的教...

在海嘯中前行──記110年度「教學實踐研究計畫」成果交流會

少子化的光譜在不同階段，可能折射出不同的議題。關於衝擊高等教育現場，使得學校或系所面臨缺額與關閉的預言，終於在2022年大學分發結果公布以後具體浮現。經預估，117學年度還將迎來更大規模的雪崩，部分學校從此退場，其中恐怕不乏歷史悠久的校園。

哈佛被控歧視亞裔 美最高院激辯 「平權」里程碑判決會逆轉嗎

美國最高法院10月31日開庭，審理兩個將大幅改變美國大學院校在入學申請程序期間可考慮申請者族裔程度的案件，最終裁決可能結束有著數十年歷史的平權措施（Affirmative action）政策，從根本上影響全美數百間高等教育機構怎麼管理招生。然而，平權措施是美國教育界爭議最大問題之一，支持者認為此舉能促進校園的多元化，反對者則認為該作法歧視白人與成績向來較好的亞裔學生。

降低幼教師生比 教部遭批牛步

五月立法院大修幼兒教育及照顧法通過附帶決議，要求教育部提出降低幼兒園師生比配套措施。全國教師工會總聯合會昨表示，半年已過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。