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碩博士生論文比對後才可離校納法規 教長：盤整後評估

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國民黨籍立委林奕華質詢問教育部長潘文忠，是否支持修正《學位授予法》要求碩博士論文需先經過比對，才可領取畢業證書。記者許維寧／攝影
國民黨籍立委林奕華質詢問教育部長潘文忠，是否支持修正《學位授予法》要求碩博士論文需先經過比對，才可領取畢業證書。記者許維寧／攝影

立法院教育文化委員會今天審議國立大學預算並備質詢。近期政治人物論文學倫案，嚴重影響高等教育形象，國民黨籍立委林奕華詢問教育部潘文忠，是否支持修正《學位授予法》要求碩博士論文需先經過比對，才可領取畢業證書？潘文忠表示，將盤整資訊後平估；教育部也將推出公版比對系統，預計112年年底就會完成並讓各大學使用。

近期政治人物論文門爭議甚囂塵上，近年來因碩、博士論文遭認定抄襲而被撤銷學位者所在多有。立法院今舉行教育文化委員會，林奕華指出，近年來政治人物論文抄襲案已經影響高等教育形象，是否支持修正《學位授予法》要求碩博士畢業前論文須先經過比對，才可領取畢業證書？

潘文忠表示，目前各大學學則已設有要求比對方可離校等作法，如何讓論文抄襲狀況減緩，是否一定要進入修法才可遏止，目前正在搜集、盤整資訊，希望盤整後做整體評估。

林奕華也指出，目前各個大學對論文抄襲、比對系統數據均有不同規範，教育部已經規畫2500萬預算，是否要建制一套屬於自己的論文比對系統？

潘文忠說，目前正在朝該方向研議，之後國內就會有一套自行研發的比對系統，預計112年12月就會完成開發將授予各大學使用。

高教司司長朱俊彰則表示，先前已和科技部合作採購比對系統Turnitin，國內已有118校正在使用。教育部研發的比對系統目前正找國家圖書館一同開發，在於國圖已經備有各校師生論文資訊，但未來還需釐清著作權使用，預計比對系統最快也要到明年底才上路，系統上路後將提供給各校專做學生論文比對，但仍可持續使用Turnitin。

論文抄襲 潘文忠 教育部

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