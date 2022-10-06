1.3萬境外生已返校 教部不再接機學生改為自行入境

因應13日起邊境檢疫放寬，教育部今天表示，13日零時起抵達航班，境外免除居家檢疫改行0+7自主防疫，入境名冊不用再報教育部核定，學生備妥相關文件後即可入境，入境動態則仍須由學校掌握，若學生搭乘紅眼班機入境，但無須於凌晨回報，學校可於隔天中午前回報即可，減輕學校作業量。

教育部今於指揮中心說明，13日起放寬境外生入境，入境名冊免報教育部核定，學生憑入學通知單直接向外交領事事務局、內政部移民署申請簽證或入出境許可即可，備妥入境相關證件即可自各機場、港口入境，並由學校協助安排接送事宜並進行0+7檢疫，七天自主防疫期只要無症狀並持有兩日內快篩陰性證明，就可到校上課。

教育部高教司科長陳浩表示，教育部預計至明年一月還有約5000至6000名境外生入境，學位生約2000人、非學位生則約4000多人。目前絕大多數境外生已經入境，入境學位生約1萬3910人左右，非學位生也有7130人上下。

陳浩也談到，受疫情影響教育部於桃園機場設有桃機小組，境外生搭乘的班機降落後，桃機小組就會派員到管制區內接應、協助其搭乘防疫計程車，13日開始桃機小組將改為設立服務諮詢、緊急聯絡櫃檯，由境外生自行出關並和學校保持聯繫，學校確認學生健康狀況，無症狀者就可以搭乘大眾運輸工具到指定防疫地點。

陳浩說明，過去學校掌握學生搭乘防疫計程車、入住防疫旅館等動態都必須即刻回報，檢疫放寬後若學生搭乘紅眼班機入境，學校也無需於凌晨回報，隔天中午前再回報學生狀況即可。

高教司科長賴冠瑋也說，學校還是要負責掌握學生動態，但不用在半夜於系統回報學生狀況，應會協助學校減輕負擔。