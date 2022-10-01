縣市拚績效體制一同造假 雙語政策中小學端災難叢生

2030雙語國家政策爭議不斷，大學教授憂心，雙語政策缺乏專業評估，強勢獨尊英語甚至將英語作為普遍教學工具，恐導致學生英語、學科都沒學好連中文都荒廢，形同「三振出局」。教育團體更指出，錯誤的政策已造成教學現場的災難，地方為追求績效壓迫學校，甚至有校長以「上課講一句英文也算雙語教學」來說服第一線老師，扭曲教育的真理、讓體系一同造假。

全教總文宣部主任羅德水表示，雙語政策是高度政治正確的決策，但政策凌駕教育專業的結果，被犧牲者一定是教育，錯誤的政策更持續傷害國民教育正常發展。

羅德水指出，伴隨中央的偏差政策，各縣市紛紛招考雙語教師，反而排擠了中小學應有的師資結構，甚至出現國文科筆試不考中文卻考英文的亂象；再者，教甄前端資格審查先設立英檢加分門檻，讓具備專業的體育、美術老師先卻步，因為只要不具備英檢第一關加分就輸人。

羅德水也說，中央訂出2030目標，就有地方喊出超前目標，新北市甚至喊出中文、英文、程式語言的「三語政策」，「要培養諾貝爾獎得主也不是這樣吧。」地方為追求績效只好壓迫學校配合，甚至聽聞校長對老師宣傳「上課時講一句英文也算雙語教學。」教育本應追求真理，如今淪為體系一起造假、圍繞國王的新衣打轉。

羅德水再指出，教育部自110學年度連續二年推出「補助公立國民中小學與外國姊妹校互惠機制實施計畫」，該計畫卻排除全球所有非英語系國家，僅補助62個以英語為官方語言或通用語言的國家，學校若和德、法、日交流都無法獲補助，質疑教育部的國際觀是活在平行宇宙嗎。

全教總理事長侯俊良也說，雙語政策已對中小學教師甄選、現場教學造成嚴重衝擊，政策配套不足又倉促上路，老師感受不到對教育專業的尊重。雙語政策已明顯歪樓，錯誤的政策配合KPI引導，恐導致淺化學科、最終影響學子的學習品質。

全教總呼籲，教學現場已經出現顯而易見的災難，除了影響正常教學品質，更可能對國民教育造成衝擊，影響後代的學子，教育部應懸崖勒馬、勇敢認錯並導正，回就國教的本質。