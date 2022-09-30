在哈佛如何拿滿分？他舉3件讓教授欣賞的舉動 網讚：職場也適用！

日前有就讀哈佛大學的學生分享3個讀書技巧讓學習更有效率，獲得不少網友們認同，這名學生昨（29）日再次發文，提到在他的讀書生涯中「最寶貝的能力」，可以使學習成果暴漲，教授也會對你相當欣賞。

網友「WW的世界」在網路論壇《Dcrad》以「在哈佛拿滿分其實不難：3件讓教授欣賞你的舉動」為題PO文，表示最近是哈佛大學的期中考週，有堂課他的分數總平均居然破百，每份作業都拿到至少滿分，而有不少同學常抱怨為什麼教授這麼嚴格，且給很低的成績。

原PO常被問「要怎麼在一些魔鬼教授的課上維持表現？」，他認為做好本分以外，拿好成績的關鍵在於教授喜不喜歡你，「與其每天漫無目的的熬夜苦讀，倒不如讓教授愛上你」。

他列出3件可以讓教授欣賞你的舉動，首先是「提前把交代的東西做完，並確保教授知道你完成了」，他指出除了提早將作業做完外，還要讓教授看到，舉例而言「當我提前做完後，我通常會故意找一個聽起來不會太笨的問題，寫信給教授（早就知道答案了，但裝傻有時是必須的），教授看到你這麼快就完成作業，還會主動提問學習，直接把你歸類為好學生」，或是下課找教授問問題，順便提到是如何把功課提前做完。提前做完的好處是還可以有時間訂正甚至是做加分題「有時候B+到A-就是差那一點點」。

接著是「目標一致化，確定教授要的是什麼」，原PO提到教授給分數的時候一定會用一套規範才能公平給分數，因此若是作業題目模糊或是沒辦法充分理解的話，「你硬套用自己的想法去解讀，那教授可能在改成績的時候就會對你不友善了」，這時候就一定要去詢問清楚，讓自己的目標跟教授心裡想要的規範一致化。

最後是「作業要準備的人性化，外表美觀，內容有序」，他談到功課不是做完就好了，「重點是要預先設想如何讓教授改的時候越開心越好」，例如原本將數據列出來就好，但他會採用美觀的作法去執行像是做成表格、把最重要的部分弄得醒目一點，讓人可以一目了然「教授喜歡看起來整理的精美又符合邏輯的作業」。

貼文曝光後引發網友紛紛留言「天啊真正的學霸來了」、「不管在什麼地方感覺都滿實用的」、「用在職場上也很適合，讓主管在心裡加分也是很重要的」、「學到了，好強！」、「很細心的加分項目」、「方法很具體而且很有可行性」、「原PO去職場應該如魚得水」、「在哈佛拿滿分不難，難的是我要怎麼考上哈佛」、「凡事都從讓老闆方便的角度思考」、「商科和業界感覺很吃這方法」、「完全要看科系跟領域，有時候多餘的行為會讓人很困擾甚至反感」。