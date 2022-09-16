太強大！哈佛高材生分享3個讀書技巧 網揪學霸都有這1特徵

讀書除了靠天份外，後天努力加上掌握讀書方法，更能事半功倍。一名就讀哈佛的高材生，分享自己的讀書技巧，只要養成3個好習慣，就能讓學習更有效率，獲得不少網友們認同，另外也有人發現身邊的學霸似乎都有一項共同特徵。

該名哈佛生在Dcard上分享3個讀書技巧，他認為「讀書的效率是靠習慣養成的」，首先是「寫有效筆記」，他在課堂上一定手寫筆記，幫助加強記憶，並做好分類、歸類，方便自己快速找到需要的資料，同時避免畫太多重點，寫完就再也不看了。

接著是「預習與複習採80-20原則」，原Po表示預習相當重要，因為預習是幫助你上課時可以跟上教授的腳步，不用全看完課文，只要留意哪些部分是須知，「人的注意力只能集中30分鐘左右，所以知道課堂上什麼時候能放空蠻重要的」，若碰到不懂的須知，就先標記起來，上課時間直接拿答案，順便賺課堂參與度，複習的話看講義與筆記就好。

最後是「細緻規劃跟執行讀書計畫」，將所有事情都用30分鐘的方塊規劃，例如在社團開會都會壓在半小時內，避免浪費讀書時間。而讀書規劃，原po會以時效性與分數來做考量，具體規劃想讀完的頁數、題目，並提早5-7天做完，「給自己足夠的緩衝空間是一種給自己的尊重與自由」。

文章曝光，許多網友們紛紛大讚原Po「太強大！」，「你夠聰明，我猜你寫完筆記應該可以記個五六成以上，半小時為單位，這個專注度要超高」、「好強大⋯要是早幾年看到就好了」、「謝謝分享，一早看到！讀書計畫百百種，即使工作了也很受用」、「光知道如何最正確有效筆記，就已經是在不同世界了」。

也有網友觀察出學霸的共通點就是「對時間掌控性很高」，「我遇過成績好的同學都是提早做好」、「我男友台大醫，從以前都是大考前(例如國考)，一個月前就會唸完全部的書，然後開始恢復休閒生活」、「提早完成這點真的很像一樣跟你念哈佛的前男友，是不是讀書好的人都不會趕deadline」。