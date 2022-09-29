賣假學歷判15年 前校長又敗訴

已停辦的南榮科大前校長黃甫九天，與擔任特助的妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國學士及碩博士學位證書，護航講師升等，圖利三千五百多萬元，一審判黃十五年、吳女四年四月，台南高分院昨二審宣判刑度不變。

黃甫九天原名黃聰亮，案發後改名黃天一，二審時又改名黃甫九天。委任律師說，黃會再上訴。

另推廣教育台南教學中心劉姓主任及王姓女職員改判二年十月，緩刑五年，分別支付公庫一八○萬、一五○萬，各提供二四○小時、二百小時義務勞務；黃的兒子黃啟禎等其他十二名被告上訴駁回。

黃擔任南榮科大校長期間，與妻子等人，向民眾推銷付費透過遠距或周末上課，即可取得哥斯大黎加英培爾大學學士、碩士、博士學位，或加收一千美元可提早畢業；六十四名被害人陸續交付廿萬至八十萬多元不等費用，取得偽造學位證書位及成績單。

黃也利用擔任教評會主委，陸續收受陳姓等講師廿萬至五十萬元賄款，刻意圈選得協助升等的外審委員，或給予升等論文並協助投稿在他管理設立的期刊上，使陳等人升等為助理教授。另提供升等論文給兒子等人，助升等為助理教授，獲著作獎助金。