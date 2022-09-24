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全臺首學課程博覽會登場 黃偉哲：好還要更好

中央社／ 台南24日電
台南市教育局舉辦的「全台首學課程博覽會將於9月24日登場，以「扎根在地、邁向國際」為主題。聯合報系資料照
台南市教育局舉辦的「全台首學課程博覽會將於9月24日登場，以「扎根在地、邁向國際」為主題。聯合報系資料照

第4屆全臺首學課程博覽會今天在國立台南第二高級中學登場，主題是「扎根在地、邁向國際」，超過1000人參與。台南市長黃偉哲期許持續精進教育發展，好還要更好。

博覽會安排66名在地教師線上說課，教學互動區設有112個攤位，16組學生也讓外界看到台南學子實力及各校課程成果。

黃偉哲表示，台南線上及直播教學績效卓著，台南市政府將讓博覽會一年比一年精彩豐富，吸引更多人關注。

南市府教育局長鄭新輝說，雙語教育、數位學習及美感教育等是台南國民中小學推行多年特色；博覽會不只小學、國中、高中及大學合作課程，有效幫各階段互動成長，教師聯手也讓學生及家長見識更寬廣。

台南市長 黃偉哲

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