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大學境外生趕開學 可不受每周入境5萬人次限制

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內檢疫放寬，8月起大學境外生終於開始回流。圖為外籍學生入境桃園機場後，填寫檢疫資料的情況。本報資料照片
國內檢疫放寬，8月起大學境外生終於開始回流。圖為外籍學生入境桃園機場後，填寫檢疫資料的情況。本報資料照片

各大學已多於本周一開學，但受到中央流行疫情指揮中心邊境管制入境人數限制影響，境外生可能無法排上每周入境人數，導致跟不上開學日。經指揮中心同意，只要境外生持有有效居留證或是採專案入境，同意學生可用「外加名額」方式入境，不受每周5萬人次入境限制。

指揮中心8月底時考量9月將開學，國人及境外生返台入境需求增加，將入境總量人數調升為每周5萬人次。但近日國內入境人數大增，很多境外生實則無法如期在開學前抵台。

據了解，教育部日前已和指揮中心研商，近日發函各大學，為了避免境外生因入境限制導致無法如期就學，經指揮中心同意，持有效居留證的學生、專案入境境外生，如果超出每周入境人次限額，便可同意學生採外加名額方式。學生仍可訂機票來台，只要於登機時出示就學事由簽證或台灣居留證等證明文件即可。

由於邊境檢疫改為3+4，不少已經持有居留證的舊生暑假時也會選擇返鄉。台師大國際長劉以德表示，該措施對學校而言是好消息，先前因入境人數管制，學生可能因此買不到機票、進不來，現在只要學生取得文件就不會有無法如期入境的困難。

但也有學校內部透露，先前學生要「排隊」購票入境，若無法在10月中旬前入境，也由於現在部分學校已取消安心就學措施，屆時超過學期三分之一還未抵台，學生可能就要面臨休學，預估近日讓境外生不受入境人次限制，應是要幫忙解套。

此外，目前大專校院為了迎接境外生，多已和校外防疫旅館簽約。指揮中心也將於9月15日起，提供集中檢疫所床位供111學年度境外學生專案入境使用，學校可安排境外生入住集中檢疫所時，即日起開放學校先到osas系統預定床位。集檢所入住原則為1人1室，必要時可調整為2人1室，學校需另外安排入住等交通措施。

機票 集中檢疫所 教育部

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