專案輔導學校今公告 潘文忠提「二條路」籲私校思考
教育部今（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，教育部長潘文忠稍早表示，過去私校退場條例尚未通過時，不少學校都在觀望，但可能因未事前評估或思考相關可能性，便逐漸面臨辦學危機。建議私校應認真思考，是否應改走小而美的經營方式，或改辦文化教育相關事業。
私校退場審議會今天進入第二次議程，預計傍晚公布首批專案輔導學校名單。據了解，審議會將優先處理退場條例實施前，已被教育部勒令停招，或已被認定為專案輔導的大專校院，其中以均以私立技專校院為主。
教育部長潘文忠稍早受訪時表示，近年不少私立學校受到少子化衝擊影響，教育部希望學校依循退場條例、私校法了解辦學定向。過去退場條例尚未通過，不少學校仍處於觀望階段，但可能事先未做好評估或思考過可能性，便後續面臨危機。
潘文忠建議，私校應認真思考是否要走向「小而美」的經營方式，若真的遇上辦學困難，也有改辦文化教育相關事業的機會，維護學生受教權之餘，也要照顧相關教職員工權益。若真走入退場，也有退場基金可協助學生安置，讓過程更平順。
潘文忠也說，退場審議會組成成員包括各界人士、教育團體等，組成多元客觀，教育部尊重審議結果。未來持續分做數個梯次辦理，於退場條例通過前就被列入專案輔導的學校將會優先討論，並於會後公開資訊，教育部也會安排專案小組定期查核、做好品質控管，並遴派相關公正人士入主董監事，對學校保持一定程度監理。
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