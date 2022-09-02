外籍生入境苦等防疫小黃竟被問「要晚2hr還晚7天？」 大學說話了

受到邊境放寬和大學開學在即，九月初各大學境外生回流。但近日各間大學向教育部反映，桃園機場出境大廳大排長龍，學生想搭上防疫計程車要等上兩個小時。亦有境外生向學校反映，長途駕駛的防疫計程車司機明顯十分疲勞，更有司機問學生能否晚兩小時到旅館、想稍微休息，學生態度保留，司機卻回「要晚兩小時還是晚七天？」再者，根據資訊指出，各大學國際處於清晨四點半仍在回報學生狀況，盼主管機關改善入境措施。

國內檢疫放寬，八月大學境外生終於開始回流。技職司副司長柯今尉於聯絡群組中告知學校，近日機場等候防疫計程車者大排長龍，有學生排了兩小時還沒等到車，要求學校主動與學生保持聯，學生搭上防疫車輛時由學校於系統中登記。

但有學校反映，學生回報遇上過勞防疫計程車司機，司機問學生可否晚兩小時到防疫旅館，學生回覆需要回報學校，司機卻回「那你要晚兩個小時還是晚七天？」但司機也是有苦難言，學生說，很多長途司機都是疲勞駕駛，學生一路搭車心驚膽顫，南部大學都很關心。

對此，學校向教育部建議，桃機搭車人數眾多，機場端能調整為同班機或同旅館者兩人一車，也許能降低防疫計程車數量需求，也能減少學生遇到疲勞駕駛的風險，車上有兩位學生互助，也可減緩初抵國門的不安。

再者，教育部安排人員於機場接機，但各校仍需掌握學生入境後動向，學生入住防疫旅館等流程均要回報教育部，但不少學生因國籍多搭乘紅眼班機，導致學生從出境到搭乘防疫計程車到防疫旅館已經是凌晨。根據教育部群組資料顯示，時至清晨四點半，仍有大學國際處人員在回報學生入境情形。