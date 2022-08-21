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幼兒園輔導計畫促進幼教師專業成長 111學年378園申請

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署自2005年起推動「幼兒園輔導計畫」，透過專家入園輔導方式促進幼教老師的專業成長。圖／教育部提供
教育部國教署自2005年起推動「幼兒園輔導計畫」，透過專家入園輔導方式促進幼教老師的專業成長。圖／教育部提供

教育部國教署自2005年起推動「幼兒園輔導計畫」，透過專家入園輔導方式促進幼教老師的專業成長，111學年度共有378園申請輔導計畫，專家透過入班觀察、小組或團體分享討論、教學示範演練、教保環境實作、讀書會或實作報告等多元輔導方式，陪伴及協助機構與教保服務人員專業成長。

國教署指出，南投縣集集鎮立幼兒園109、110學年度連續2年接受入園輔導，透過專家入園指導的方式，改變園內傳統排排坐、紙本練習的教學型態，將遊戲課程融入學習環境中，提供更符合幼兒特質的優質課程，幫助孩子主動探索、專注學習。

集集鎮立幼兒園園長葉佩珊表示，透過輔導，教師們除了改變教學方式外，更在從做中學的過程裡，釐清教學問題並建立觀點，看見孩子的「學」是從被動到主動，以及自身的成長與成就，建立改變、課程轉型與自我提升的信心。

國教署表示，幼兒園在進行課程轉型時，所面臨的不只有課程或教學上的轉變，家長的觀感、教師的信心、資源的挹注等都是考量因素，而地方政府的支持與協助，也是鼓勵幼兒園翻轉與改變以及提升教保服務品質的關鍵。

幼兒園 國教署 集集

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