大專教師多元升等辦法修正 教學創新著作也能拚升等

大專校院教師除靠學術研究升等外，教育部近年也推動「多元升等」方案。教育部今天發布修正「專科以上學校教師資格審定辦法」，將107年起推動多元升等相關要件集結於審定辦法中，並將教學實踐研究納入，若教師於教學方法上有所創新，也能寫成專門著作或報告送審，改變過往只側重研究的升等方式。

大專校院教師職涯多從助理教授開始，逐步升等為副教授、教授，教育部自95年起推動大學自審教師資格，現今已有九成以上教師資格審查案件由學校自行辦理，又因應大學角色及功能轉變，教師具研究、教學、產學合作等各種專長，教育部95年修法納入技術報告升等、98年新增體育成就、102年起開時試辦教學實踐計畫升等，因應各類教師需求。

教育部今發布修正「專科以上學校教師資格審定辦法」，高教司科長宋雯倩表示，修法明定5種多元升等管道，包括學術、技術研發、教學實踐、創作展演、體育競賽等各專業領域升等管道，將舊有、散見於各處的條件一次透過修法明定。

宋雯倩也舉例，創作展演升等也納入音樂戲劇戲曲、劇場藝術、舞蹈等，與時俱進納入各種樣態，辦法修訂後也新增藝術類、體育賽事相關附表細目，方便教師參考；另外也將教學實踐研究納入，若教師於教學方法上有創新，亦可寫成專門著作或報告後送審，希望開放更多彈性，讓教師升等不只重研究。

辦法修訂也強化升審查程序，明定學校審查程序不得「低階高審」、教評會應遵循保密方式選任外審名單，並新增外審疑義型態、釐清方式及剔除並加送專家學者審查方式，維持學校審查程序公正。

另外，修正辦法也放寬送審著作規定，若送審人因外審成績未獲通過，放寬代表作得再次提出申請，但送審著作應有增替一件以上。此外，針對違反送審教師資格案件也新增彈性處理機制，在特定條件下得免予撤銷教師資格，平衡教師權責。

審定辦法也統一保障教師起資自起聘當月起計，可不受學校審查作業延宕影響，編制外專任教師應比照編制內教師送審教師資格等，使各類教師權利義務趨於一致。

宋雯倩也說，學校應配合審定辦法修正後修改校內章則，教育部也會給學校時間調整，本學期開放給學校討論、開會並完備校內程序，希望自明年2月起全部適用。