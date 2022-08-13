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教育部再核定247名族語老師 具語言證書每月多發3千元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
111學年度起，教育部預計再核給247名專職族語老師。圖／國教署提供
111學年度起，教育部預計再核給247名專職族語老師。圖／國教署提供

教育部於107學年起推動專職原住民族語老師，並依據地方政府提報的需求核給名額，110學年度共核定補助16個地放政府和189名專職族語老師，111學年度預計再核給247名專職族語老師，並且逐年提高名額。

為保障原住民族語教學支援工作人員工作權益，教育部與原民會於107年發布「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」共29條，包括專職原住民族語老師進用方式、資格、薪資、給假、進修及考核等規定。111年再配合行政院調整軍公教薪資政策，修正辦法14和29條，調整薪級額度及薪資級距。

教育部說，為提升原住民族語教學品質，110學年共核定補助16個地方政府189名專職族語老師，並從偏鄉學校擴大至都會學校，展現對原住民族教育的重視，111學年度預計再核定16個地方政府共247名專職族語老師，逐年提高名額。

教育部說，專職族語老師每次聘期至少1學年，最長2學年。專職族語老師取得原民會核發的原住民族語言能力認證測驗薪傳級，或取得優級合格證書者，每人每月加發3000元。

教育部表示，專職族語老師制度可帶給學生完善的族語學習環境，學校將有專人長期教學，且保障族語老師工作權益、薪資逐年晉級激勵士氣。未來將持續透過提升族語老師專業知能，精進族語教學環境。

原住民 教育部 薪資

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