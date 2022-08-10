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涉境外招生重大違失 教部同意高苑科大董事會解聘校長

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高苑科大校長趙必孝遭董事會解聘。記者陳弘逸／攝影
高苑科大校長趙必孝遭董事會解聘。記者陳弘逸／攝影

高苑科大因境外生招生爭議，今年五月由教育部列為專案輔導學校。學校法人向教育部說明，校長趙必孝涉及違反新南向專班招生規定等重大缺失，教育部查證屬實，依循高苑科大校長遴聘及解聘辦法昨日（8/9）發函解聘趙必孝。

高苑科大今年五月先遭立委范雲踢爆，讓新南向產學合作國際專班菲律賓學生淪為學工，隨後教職員工再指稱，第11屆董事會今年上位隨即停止捐資，至五月仍未有資金到位，更指控董事會有意使學校列為專輔學校，並於近兩次董事會決議於112學年度停招。

事後董事會亦還擊，反控學校內支出浮濫但不會放任學校倒閉，先前私校諮詢會已建議解散高苑科大董事，但今天先傳出校長趙必孝先遭解聘。教育部證實，高苑科大法人認為趙必孝違反新南向專班招生規定，嚴重損害學生權益，且停車場費維護費短收涉案人員簽定損害學校權益和解書等狀況。

教育部說，學校依相關辦法解聘趙必孝，並經會議決議後報教育部，解聘案於昨日起生效。另外，95年時也曾有校長因不適任行為遭解聘，高苑科大並非首例。

教育部也說明，依照私立學校法規定，校長出缺後應於六個月內另行遴選，出缺期間則應任選代理校長並報教育部。高苑科大法人也表示，校長辭任後就會完成相關捐資，教育部也要求法人須於今年8月18日前依照董事會決議捐資一億元，該筆錢將用來撥付教職員薪資

由於先前私校諮詢會已建議解散高苑科大董事會，教育部說，由於現在的法人尚未完成捐資，導致學校6月1日起仍積欠教職員工薪資，教育部已向法院聲請解散全體董事職務，但於法院完成裁定前，法人董事會仍須依照私校法和捐助章程行使職權。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，校長不尊重董事會或治校無方，董事會有權力解除校長職務，高苑科大因為校長跟董事會爆發衝突，導致董事會不願意捐資，雙方因此陷入僵局。

尤榮輝談到，經董事會舉證後教育部同意解聘校長，此舉是亡羊補牢為時未晚。教育部於解聘校長一事上有很大的行政裁量權，未來遇上相關事件，教育部應該明快處理、保障教職員工生權益。

教育部 高苑科大 薪資

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