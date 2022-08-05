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拳擊國手陳念琴獲總統教育獎 盼2024巴黎奧運為台摘金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陳念琴榮獲「2022總統教育獎」，盼2024年要為台灣摘下奧運金牌。記者蘇健忠／攝影
陳念琴榮獲「2022總統教育獎」，盼2024年要為台灣摘下奧運金牌。記者蘇健忠／攝影

2022總統教育獎今天（8/5）舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自授獎。大專組得獎人、拳擊國手陳念琴談到，征戰奧運與抗癌的心路歷程，為了不影響中華隊士氣，和國訓中心小組討論決定祕密進行化療。治療期間曾經跑五分鐘都會累，「但我是運動員不是病人。」陳念琴憑意志力克服癌細胞，盼2024巴黎奧運為台灣摘金。

總統教育獎今天舉行頒獎典禮，得獎人陳念琴2016年成為台灣第一個站上奧運擂台的女子拳手，2018摘下世界拳擊錦標賽金牌，但就在東京奧運前遭診斷罹患何杰金氏淋巴癌。

陳念琴會後接受媒體聯訪時回憶治療心路歷程。她表示，自己每天都在運動應該是最健康的人，被診斷罹患癌症時人生如走入低潮，頓時覺得沒有自信，甚至認為不適合再留在體育圈，後來心理一直有個聲音告訴她，「大家都沒有放棄我，我也不能放棄自己。」

由於罹癌時間點臨近東京奧運，陳念琴談到，為了不影響中華隊士氣，於是和教練協調希望可以「低調處理」，後經國訓中心小組祕密討論，私下進行化療。

陳念琴如願出戰東京奧運，於8強戰止步時雙膝跪地並雙手合十、親吻擂台，畫面感動不少國人。陳念琴談到，比賽前一日突然發燒，但奧運是運動員的最高殿堂，絕對不能放棄。在醫生協助下順利出賽，即便於八強止步，但仍榮幸能站上奧運殿堂，「所以我感謝醫療團隊，也謝謝這個成就。」

陳念琴談到，癌細胞已經獲得控制並定期追蹤，目前持續為亞錦賽、亞運備戰，目標仍是2024巴黎奧運盼能為台灣摘金。

陳念琴說，治療癌症時慢跑五分鐘都會累，但不希望讓自己看起來很弱，於是告訴自己「我是運動員不是病人。」絕對不能放棄。

陳念琴抗癌經歷鼓舞許多年輕學子。她近期也透過各種講座，投入原住民族選手培育工作，希望自己的故事能帶給更多人力量。

東京奧運 巴黎奧運 癌症

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