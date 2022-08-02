教部喊校校有網路 偏鄉千人大校僅1G、都市也常突斷網

教育部兩年前藉前瞻基礎建設計畫，讓全台中小學教室網路高速連線比例百分百，對外聯網頻寬至少300M。但今年八月起生生用平板，部分縣市學生人數多，甚至有偏校學生人數超過千人，已讓學校焦慮頻寬不夠用；也有都市學校擔心無線網路連線不穩，過去也曾在學生搶答、儲存檔案的關鍵時刻斷網。

雲林縣麥寮國小緊鄰六輕工業區，當地人口數多，學生人數超過1000人，談起生生有平板，該校資訊組長表示，現在學校網路頻寬只有1G，若學生同步上線使用至少需要3700M，換算下來至少差了2700M，頻寬不足。

據了解，雲林縣府日前曾召集轄內學校召開相關會議，全縣200多所學校，就有61所中小學因頻寬不足去開會求支援。一位不具名雲林縣學校資訊組長坦言，全校人數破千，但頻寬僅1G，目前還不確定怎麼做，預計下周會跟網路維護廠商討論可行方案，不排除開學後讓各班級分流使用。

都會區也有類似煩惱。台北市一間教室約可讓30台平板同時上線，台北市某國中教務主任表示，儘管頻寬夠，但無線網路常常不穩，「看它心情說跳就跳」，尤其在學生搶答，又或是長官參訪時最常突然斷線。

教育部表示，目前25班以上學校頻寬已提升至少1G以上，以麥寮國小為例，平均每台載具約有1M頻寬，應符合學習需求，各校可視使用狀況擴充頻寬。

無線網路部分，教育部也說，除了已於2017年起前瞻計畫建構校園無線網路外，另於精進方案補助縣市擴充強化各校無線網路設備，讓教室AP可服務全班載具同時上線使用。

另常見校園WiFi無線網路頻段互相干擾，影響穩定性，教育部則說，目前已補助各縣市數位學習辦公室資訊網路相關人力，協助調整AP設定與效能，並組織中央網路輔導團隊協助各縣市。