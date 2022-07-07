營隊證書之必要？ 大學教授坦言不太看 重點在學習反思

回歸大學端審查學生在學習歷程檔案中的多元學習表現，有大學坦言，其實不太會看營隊證書，重點是學生參與營隊後的學習反思；也有大學認為，教授書審重點會擺在學生校內課程學習成果。教育部也重申，大學對學生申請入學資料採綜合性評量，且重視校內學習表現及學生在學習過程的心得、反思，並非僅憑證書的積點式評分。

台灣大學註冊組長李宏森表示，新課綱首屆大學個人申請剛落幕，經校內教授問卷調查後發現，老師們看學習歷程檔案的重點，不會著重在看什麼營隊，或是參加了哪些相關課程的證明，而是先看學生在高中的校內課程學習結果，也就是成績單，再來去看課程內容，「問卷沒人提到會看到參加營隊的證明」。

成功大學教務長王育民表示，高中生現在提供的學習歷程，時常僅單純放一堆證書，卻未能具體說明其參加該活動後的自身認知及學習心得，或說明在了解該領域的學習內容及出路的想法及看法。

王育民認為，若學生僅提供證書，卻無法證明或說明學習效益及改變，那放的意義不大；文化大學教務長方元沂則建議，若學生有參與營隊，但該營隊沒有發放證書，學生可在自我介紹中或是學習興趣中提及相關經驗，帶出學生對學系的認知與就讀系所的熱忱。

教育部則重申，大學對學生申請入學備審資料採綜合性評量，並強調重視校內學習表現及學生在學習過程的心得、反思，並非僅憑有無證書積點式評分，建議學生可將參與營隊活動過程的相關反思、收穫撰寫於多元表現綜整心得或學習歷程自述，供大學審查。