高苑科大捐資又跳票　私校諮詢會建議解散全體董事

高苑科大今年五月遭教職員工指控，新上任董事會未履行捐資承諾。教育部隨即令董事會捐資，由於今年5月28日前資金未入帳，故已發文裁罰董事長50萬，並給予捐資期限於今年6月30日。教育部今天召開私校諮詢會，由於高苑科大董事遲遲未捐資，因此經私校諮詢會建議，解散高苑科大全體董事職務。

高苑科大今年五月先遭立委范雲踢爆，讓新南向產學合作國際專班菲律賓學生淪為學工，隨後教職員工再指稱，第11屆董事會今年上位隨即停止捐資，至五月仍未有資金到位，更指控董事會有意使學校列為專輔學校，並於近兩次董事會決議於112學年度停招，欲轉型作社福長照機構。

教育部先前同意讓董事會改設立信託帳戶挹注資金，分期完成1.5億元捐資，要求董事會第一期5000萬資金最遲要於5月28日前入帳，但由於資金未到位，教育部先前已依《私校法》第77條開罰董事長，處以新台幣50萬元罰鍰；教育部再令董事會於6月30日前捐資入帳，否則依《私校法》第25條，經徵詢私校諮詢會意見，可向法院聲請解除法人職務。

但高苑董事會和校方仍互相指控，校方稱董事會違背捐資承諾，董事會則指學校支出浮濫，但不會放任學校倒閉。據了解，教育部截至6月30日都未見董事會捐資，已將該案提至今日召開的私校諮詢會討論，會後教育部證實，諮詢會已於會中建議解散高苑科大全體董事職務。

教育部技職司指出，依據高苑科大的捐助章程內容，董事會職權包括「經費籌措與運用」，代表董事會對高苑科大財務有責任。

教育部2019年也曾向法院申請解除永達技術學院全體董事職務，但董事會不服隨即提出抗告，至2020年10月才宣告永達敗訴，改派公益董事協助解散清算。

由於過去法源不充足，解除私校董事多曠日費時。但五月「私校退場條例」已正式上路，教育部預計八月召開首次退場審議會，並再次審議現行專輔學校狀況，依條例規定，學校專輔期間主管機關已可加派教職員、學生、學者擔任董事，待專輔學校全面停招時則由主管機關重組董事會。