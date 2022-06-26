新北高中特招錄取率大增至53% 跟3項甄選變革有關

新北市111學年度特招專業群科甄選日前放榜，共1346人報名，錄取718位，錄取率為53.3%。相較於去年1473人報名僅錄取547位，錄取率37%，人數增加不少。新北教育局技職教育科長江彥廷表示，主因為今年特招將從單科改為「同群」測驗，及全體考生皆可參與術科測驗。

新北專業群科甄選入學自103學年度開辦，標榜「免會考、免在校成績」，開放全國各縣市對實作有興趣的學生報考，只要通過術科測驗，即可進入新北市高職就讀。而今年錄取率53.3%相較去年37%成長不少，江彥廷認為跟今年特招幾項變革有關。

江彥廷說，過往學生僅能報考單一科別與學校，今年改採「群」方式招生，報考同群的考生，皆進行相同的術科測驗，最後考生依不同群可選填，依分數分發入學，像是商業與管理群最多可填12個志願；往年只取錄取名額3倍率考生參加術科，過去學生可能因沒參加國中技藝班、育樂營在書審就被刷掉，今年改為全體考生皆可參與術科測驗。

另外，也增加修讀國中技藝教育班、技藝社團及寒暑假職業試探育樂營的書審分數比重。

教育局表示，今年甄選有83位皆於國中技藝競賽中奪得佳績，其中有9位獲得第一名的選手，比如在動力機械群機車基本認識主題奪冠的新埔國中學生吳軒禎，以第一志願考取泰山高中機械科。

吳軒禎表示，自從參加國中技藝班後感覺找到適合自己的方向，一開始成績雖不高，但在認真努力後終於爭取到參賽資格。吳軒禎也很爭氣，在集訓期間不斷練習且奪冠，更在特招考試以第一志願錄取。吳說，能繼續在高中學習自己有興趣科別，是件很幸福的事。

此外，在國中技藝競賽電腦繪圖主題第一名，同時也獲得第51屆全國技能競賽北區分區賽青少年組3D數位遊戲藝術職類第5名的自強國中學生陳品岑，在本次特招錄取鶯歌工商廣告設計科。

陳品岑表示，自己從小就十分喜歡繪畫，很高興自己有機會進入國中技藝班接觸電腦繪圖，並產生許多創作靈感與衝勁。雖然在參加競賽培訓忙碌又辛苦，但因真的是興趣才能堅持下去。而參加各種競賽對升學及自信心的培養有很大助益，期盼能在三年後再次代表技高學校參加競賽奪冠。