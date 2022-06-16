獨／教部「最速件」處理校服是否繡名 這3項也一併查

全台仍有約五成國高中生要在制服繡學號或姓名，教育部近期在立委王婉諭要求下邀集相關團體會商，會中有共識不可強迫學生繡姓名，也不應有性別差異。教育部昨表示會儘速發函要求各校循民主程序，在今年8月1日前召開服儀委員會、校務會議重新檢討。

據了解，教育部昨下午以「最速件」將校服是否繡姓名一案，發函國立高中與各地方教育局處。另也重申，各校必須依性別平等教育法精神，訂定各校服裝儀容管理規定，其中包含三大項檢視重點，分別為因性別而限制學生的服裝穿著、限制學生的頭髮長度，未符合性別印象、對男女服裝顏色有性別刻板印象的規定。

根據教育部昨下午發給高中公文指出，有關高中以下學校校服是否繡姓名的議題，各校應尊重學生意願，不應強制且不應有性別差異，相關事項要依國教署5月6日函文辦理。

另外請學校透過服裝儀容委員會的民主程序，廣泛搜集學生意見，同時也一併考量家長、教師等意見，進行討論。且要依高中學校服裝儀容規定原則、國中學生服裝儀容規定原則、國小服裝儀容規定原則的第一點規定，除有明顯違反法規情形外，校務會議不得修改服儀委員會審議通過的內容。

有關教育部5月6日函文，當時是重申各校必須依性別平等教育法精神訂定各校服裝儀容管理規定，其中包含三大項目，分別為因性別而限制學生的服裝穿著，如規定男學生制服只能穿褲子或褲裝，又或是規定男學生須繡姓名等四種樣態。

項目二則是限制學生的頭髮長度，未符合性別印象，如限制男學生的頭髮前不覆眉、側不覆耳，以及女學生頭髮不得削短、薄髮等兩種樣態；項目三則是對男女服裝顏色有性別刻板印象的規定，如限制制服的顏色、限制襪子的顏色、限制學號繡字的顏色等。

教育部也在5月6日函文中提及，由於今年4月調查結果發現仍有部分學校的服裝儀容規定未符合性別平等教育法精神，因此也請各校立即依照函示完成學生服裝儀容規定並於實務管理中落實。

潘文忠昨受訪也表示，學生制服繡名字的困擾確實要來檢討，國教署今年5月邀集相關團體會商，會中共識認為學號可作為身份識別，若有緊急狀況也可以儘速聯繫處理，但不要強制學生一定要在制服繡上名字，也不該有性別差異，必須尊重學生意願。

潘文忠表示，國教署將把會議結論，函知給各主管機關學校，由於新學年度會有新生入學，學校必須在一一一學年度前依照研商會議的共識原則，透過學校服裝儀容委員會來進行民主的討論，搜集學生、家長、老師意見，並在服儀委員會作出決定。

教育部昨下午以「最速件」將服裝儀容的要求發函國立高中與各地方教育局處。記者趙宥寧／翻攝

教育部今年5月6日曾重申各校必須依性別平等教育法精神訂定各校服裝儀容管理規定。第一頁。記者趙宥寧／翻攝