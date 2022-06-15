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制服不再強制繡名字 青民協籲各校依法把決定權還學生

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
高雄中學在制服上只有繡學號，不繡名字。記者劉學聖／攝影
高雄中學在制服上只有繡學號，不繡名字。記者劉學聖／攝影

教育部潘文忠今天表示，學生制服繡名字的困擾確實要來檢討，因此希望學校在111新學年度新生入學前，學校能藉民主程序重新檢討是否要繡名字或學號，避免學校「為管理而管理」，並強調有兩項原則，包含不可強迫學生繡，也不可以有性別差異。

台灣青年民主協會對此表示，過去就曾收到許多案例，因學生穿著校服通勤，陌生人於知道學生姓名後，透過社群軟體肉搜到學生個人資料，並用訊息騷擾。此外，經教育部調查仍有四分之一的學校，只有男學生要繡姓名、女學生不用，也明顯違反性別平等教育法。

教育部將於六月底發函各校，讓各校進行校內服儀委員會、校務會議程序，並在111學年度開始前，學校不應再強制學生於校服上繡姓名。青民協肯定教育部取消校服強制繡姓名的規定，將是否繡姓名的權利交還給學生自主決定。

青民協也呼籲，各校應依法召開服儀委員會，並於會議上邀請學生代表進行校內服儀規範修正的討論，確實取消校服強制繡姓名的規定，將是否繡名字的決定權還給學生。

對於是否仍保留繡學號，青民協表示應尊重各方意見，教育部於下學期也應主動盤點各校規定修正狀況，確保各校都能於時限內完成修法，讓全台各校學生的隱私權都能受到保障。

教育部 服儀 潘文忠

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